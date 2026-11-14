Caos aéreo en Estados Unidos provoca cancelación de 10 vuelos en Costa Rica: Aeris explica qué pasará tras levantarse la suspensión

La suspensión temporal de vuelos en Estados Unidos también tuvo consecuencias en Costa Rica. El aeropuerto internacional Juan Santamaría registró 23 vuelos afectados, de los cuales 10 fueron cancelados , según informó Aeris, empresa administradora de la terminal aérea.

La afectación se produjo por una falla en el sistema de comunicaciones aéreas de Estados Unidos, que obligó a suspender los despegues durante varias horas.

“Tras el levantamiento de esta medida, las operaciones aéreas podrán reanudarse progresivamente, de acuerdo con la programación y coordinación de cada aerolínea”, indicó Aeris.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos levantó la restricción. Sin embargo, la normalización de los vuelos será progresiva y dependerá de la programación de cada aerolínea.

¿Cuántos vuelos fueron cancelados en Costa Rica?

De acuerdo con Aeris, seis vuelos de salida y cuatro de llegada fueron cancelados durante la interrupción de las operaciones aéreas estadounidenses.

Los otros 13 vuelos afectados, correspondientes a seis salidas y siete llegadas, tenían previsto operar durante la noche y la madrugada.

“Aeris mantiene comunicación constante con las aerolíneas y autoridades correspondientes para dar seguimiento a la normalización de las operaciones”, señaló la empresa.

La interrupción en Estados Unidos provocó cerca de 6.000 cancelaciones de vuelos, según los datos de FlightAware citados por AFP. El problema se relacionó con una falla en equipos antiguos del sistema de comunicaciones aéreas.

Aunque las autoridades estadounidenses autorizaron nuevamente los despegues, los itinerarios podrían sufrir modificaciones durante el proceso de recuperación.

Aeris recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus respectivas aerolíneas antes de trasladarse al aeropuerto.

La empresa señaló que los horarios de salida y llegada dependerán de la coordinación de cada compañía aérea, por lo que podrían presentarse ajustes adicionales durante la normalización del servicio.