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El País

Caos aéreo en Estados Unidos provoca cancelación de 10 vuelos en Costa Rica: Aeris explica qué pasará tras levantarse la suspensión

Falla en el sistema de comunicaciones aéreas estadounidense provocó cambios en los itinerarios de pasajeros que viajan desde y hacia Costa Rica

Aeropuerto Juan Santamaría
El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, mantiene la coordinación con las aerolíneas para normalizar las operaciones tras la suspensión de vuelos en Estados Unidos. Rafael Pacheco Granados
Silvia Ureña Corrales