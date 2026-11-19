Los vecinos de Puntarenas y zonas cercanas pueden hacer la prueba práctica de manejo para las licencias de automóvil o motocicleta sin necesidad de sacar una cita previa, informó la Dirección General de Educación Vial.

El servicio está disponible en la sede regional desde el martes 15 hasta el viernes 18 de diciembre del 2026. La atención al público se brinda en horario ampliado, desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Pruebas prácticas de manejo se aplican sin cita previa en la sede regional de Puntarenas del 15 al 18 de diciembre. (MOPT/Cortesía)

Las personas interesadas en los permisos de los tipos A1, A2, A3 y B1 pueden presentarse directamente en el plantel sin contar con las credenciales de ingreso al sistema informático.

Requisitos para los aspirantes

Los conductores deben cumplir con los siguientes requisitos para optar por un espacio:

Tener aprobada la prueba teórica de manejo.

Presentar el documento de identidad vigente y en buen estado.

Llevar los documentos del vehículo: derecho de circulación y tarjeta técnica vehicular.

Presentar el comprobante de pago de ¢5.000 correspondiente a la licencia clase A1, A2, A3 o B1, el cual se gestiona en cualquier institución financiera autorizada.

correspondiente a la licencia clase A1, A2, A3 o B1, el cual se gestiona en cualquier institución financiera autorizada. Contar con dictamen médico vigente emitido por el médico en un periodo menor a 180 días.

El sistema rechaza a las personas con una cita de evaluación práctica matriculada previamente.

La plataforma también aplica una restricción automática para aquellos usuarios que se encuentran dentro del periodo de sanción de 20 días hábiles por reprobar un examen anterior.