Atención usuarios: aumentan las tarifas de taxi hoy y los buses subirán 6,87% este miércoles 28 de octubre

Las tarifas de taxi aumentaron a partir de este martes 27 de octubre, mientras que los pasajes de autobús registrarán un alza general del 6,87% desde este miércoles 28 de octubre, según oficializó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Los nuevos montos constan en el informe IN-0367-IT-2026, emitido el 22 de octubre por el intendente de Transporte a. í., Paolo Varela, y fueron publicados este lunes en el Alcance 143 del diario oficial La Gaceta.
Aumento en tarifas de taxis
En el servicio de taxis, las variaciones según modalidad y base operativa se desglosan de la siguiente manera:
Automóvil sedán (base regular - taxis rojos): la tarifa de banderazo y variable suben de 850¢ a 870¢ (+20¢); la demora por hora pasa de 3.550¢ a 3.630¢ (+80¢ o 2,25%).
Automóvil adaptado para personas con discapacidad (base regular): el banderazo y variable pasan de 760¢ a 780¢ (+20¢); la demora por hora aumenta de 3.780¢ a 3.880¢ (+100¢).
Automóvil rural (base regular): la tarifa de banderazo y la variable cambian de 940¢ a 960¢ (+20¢); la hora de demora sube de 3.820¢ a 3.920¢ (+100¢).
Automóvil sedán (base especial del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría - taxis anaranjados): el banderazo y variable pasan de 730¢ a 750¢ (+20¢); la demora por hora sube de 3.730¢ a 3.810¢ (+80¢).
Microbús (base especial del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría - taxis anaranjados): el banderazo y la tarifa variable varían de 730¢ a 750¢ (+20¢); la tarifa por demora por hora pasa de 3.930¢ a 4.060¢ (+130¢).
La resolución excluyó del ajuste a la ruta 232, concesionada a la empresa Coopetransasi R.L. La operadora pidió no recibir el incremento durante la etapa de consulta pública con base en la fijación ordinaria previa concedida en la resolución RE-0034-IT-2026 del 9 de abril de 2026, con la cual cubre las variaciones de los combustibles.
La Aresep avaló la solicitud tras determinar que la medida no transgrede el principio de servicio al costo y que el posterior reajuste ordinario semestral nivelará eventuales desfases.
Incremento en los pasajes de buses
El incremento general del 6,87% rige para las rutas regulares de autobús. Entre los ajustes aprobados figuran los siguientes:
Ruta 03 (San José - B.° Cristo Rey - B.° Cuba): ¢330.
Ruta 07 (San José - Cementerio - Sabana): ¢330.
Ruta 07 (San José - Sabana - Estadio): ¢330.
Ruta 08 (San José - Ruta Periférica): ¢360.
Ruta 09 (San José - San Antonio de Escazú y viceversa): ¢650.
La publicación fijó la vigencia para autobuses a partir del segundo día hábil posterior a su divulgación en el diario oficial (es decir, el miércoles 28 de octubre), y para taxis, al día natural siguiente (hoy 27 de octubre).
El ajuste corresponde a un reajuste tarifario por caso fortuito, producto de la escalada sostenida en los precios internacionales de los hidrocarburos derivada del conflicto bélico en Medio Oriente, indicó Aresep en el texto.
La Aresep argumentó que la medida extraordinaria busca proteger el flujo de caja de las empresas operadoras y asegurar la continuidad del servicio público sin trasladar cobros desproporcionados a los usuarios.