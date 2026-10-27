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El País

Atención usuarios: aumentan las tarifas de taxi hoy y los buses subirán 6,87% este miércoles 28 de octubre

Alzas aprobadas por Aresep responden a un ajuste extraordinario por el aumento en el precio internacional del petróleo

Aresep oficializa alza de 6,87% en autobuses y reajuste en tarifas de taxis.
Aresep oficializa alza de 6,87% en autobuses y reajuste en tarifas de taxis. Jose Cordero
Marianela Arias Vilchez

Las tarifas de taxi aumentaron a partir de este martes 27 de octubre, mientras que los pasajes de autobús registrarán un alza general del 6,87% desde este miércoles 28 de octubre, según oficializó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Los nuevos montos constan en el informe IN-0367-IT-2026, emitido el 22 de octubre por el intendente de Transporte a. í., Paolo Varela, y fueron publicados este lunes en el Alcance 143 del diario oficial La Gaceta.

Aumento en tarifas de taxis