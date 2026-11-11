Atención postulantes a la UNA: universidad habilitó trámite de cambio de carrera para personas que ingresarán al centro educativo

Dos opciones para cambiar de carrera tienen a disposición las personas interesadas en ingresar a la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) en el 2027, informó la Oficina de Comunicación de esa casa de enseñanza pública.

El primer periodo para solicitar la modificación ya se encuentra disponible y concluye el viernes 13 de noviembre a las 5 p. m.La segunda ventana para el trámite abarcará el 4 y 5 de enero de 2027, con cierre a las 5 p. m.

Postulantes de nuevo ingreso a la UNA disponen de dos opciones para cambiar de carrera. (Cortesía /UNA)

Para completar la gestión, los aspirantes deben ingresar al sitio web www.registro.una.ac.cr, ubicar el apartado Avisos importantes y seleccionar el enlace “Cambiar opción de carrera, postulantes de nuevo ingreso”. Luego deben completar el procedimiento.

Algunas carreras disponibles para 2027

Según el centro académico, la oferta académica de la institución para 2027 contempla cupos en distintas sedes regionales.

En el Campus Liberia se abrirán los bachilleratos en Ingeniería en Calidad y Tecnologías de Producción, así como en Ingeniería en Bioprocesos Industriales.

Por su parte, el Campus Nicoya impartirá Ciencias del Movimiento Humano, Ingeniería en Calidad e Innovación Agroalimentaria e Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos.

En la sede de Pérez Zeledón habrá cupos en Planificación Económica y Social y en el Bachillerato en Inteligencia y Estrategia Global.

Asimismo, la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos se habilitará en el Campus Coto y en Sarapiquí. Esta última sede también ofrecerá Ingeniería en Calidad y Tecnologías de Producción, plan que paralelamente tendrá espacios en Alajuela.

El centro universitario dispondrá además en sus sedes y secciones regionales la oferta del área de ciencias biológicas, compuesta por tres licenciaturas independientes: Biología Tropical, Biología Marina e Ingeniería en Biotecnología Aplicada.

Los postulantes pueden revisar la oferta académica completa y las especificaciones de cada campus en la dirección electrónica del Departamento de Registro www.registro.una.ac.cr o solicitar asistencia mediante el número telefónico 2562-6189.