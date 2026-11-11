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El País

Atención postulantes a la UNA: universidad habilitó trámite de cambio de carrera para personas que ingresarán al centro educativo

Postulantes a la Universidad Nacional disponen de dos periodos para solicitar la modificación académica

Universidad Nacional, fachada
La Universidad Nacional habilitó el trámite web para que los postulantes puedan modificar su opción de carrera. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez