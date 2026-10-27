Atención mamás y papás: MEP anuncia las fechas de todos los exámenes para el 2027 y de las Pruebas Nacionales

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reveló las fechas de los exámenes y de las Pruebas Nacionales Estandarizadas para el 2027. El anuncio lo hizo el jerarca de esa cartera, Leonardo Sánchez Hernández, la mañana de este 27 de octubre.

Este martes, el MEP dio a conocer los principales cambios del calendario escolar, que a partir del curso lectivo 2027 pasará de ser de 200 días a 180 para los estudiantes. Las clases iniciarán el 1.° de marzo y culminarán el 30 de noviembre.

Uno de los cambios anunciados está relacionado con las fechas de los exámenes: Sánchez informó que a partir del próximo año estas evaluaciones se realizarán al mismo tiempo para toda la comunidad educativa de Costa Rica.

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