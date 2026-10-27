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El País

Atención mamás y papás: MEP anuncia las fechas de todos los exámenes para el 2027 y de las Pruebas Nacionales

Durante el anuncio del nuevo calendario escolar, el MEP dio a conocer fechas que usted debe tener en cuenta

El 24 de marzo del 2025, 60.397 estudiantes de último año de colegios académicos y técnicos del país comenzaron la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica. En Liceo de Moravia el MEP hizo un acto simbólico de inicio de los exámenes.
El MEP dio a conocer las fechas de los exámenes y Pruebas Nacionales para el 2027. Cortesía
Fernanda Matarrita Chaves

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reveló las fechas de los exámenes y de las Pruebas Nacionales Estandarizadas para el 2027. El anuncio lo hizo el jerarca de esa cartera, Leonardo Sánchez Hernández, la mañana de este 27 de octubre.

Este martes, el MEP dio a conocer los principales cambios del calendario escolar, que a partir del curso lectivo 2027 pasará de ser de 200 días a 180 para los estudiantes. Las clases iniciarán el 1.° de marzo y culminarán el 30 de noviembre.

Uno de los cambios anunciados está relacionado con las fechas de los exámenes: Sánchez informó que a partir del próximo año estas evaluaciones se realizarán al mismo tiempo para toda la comunidad educativa de Costa Rica.