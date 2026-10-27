Atención mamás y papás: MEP anuncia las fechas de todos los exámenes para el 2027 y de las Pruebas Nacionales

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reveló las fechas de los exámenes y de las Pruebas Nacionales Estandarizadas para el 2027. El anuncio lo hizo el jerarca de esa cartera, Leonardo Sánchez Hernández, la mañana de este 27 de octubre.
Este martes, el MEP dio a conocer los principales cambios del calendario escolar, que a partir del curso lectivo 2027 pasará de ser de 200 días a 180 para los estudiantes. Las clases iniciarán el 1.° de marzo y culminarán el 30 de noviembre.
Uno de los cambios anunciados está relacionado con las fechas de los exámenes: Sánchez informó que a partir del próximo año estas evaluaciones se realizarán al mismo tiempo para toda la comunidad educativa de Costa Rica.
Según lo anunciado, el próximo año los estudiantes harán dos pruebas cada periodo, lo que representará cuatro exámenes al año.
Las fechas en las que se aplicarán los exámenes, en todo el país, serán:
I Período
I Prueba: del 12 al 23 de abril.
II Prueba: del 31 de mayo al 11 de junio.
Del 1.° al 2 de julio se realizará la entrega de notas.
II Período
I Prueba: del 23 de agosto al 3 de setiembre.
II Prueba: del 25 de octubre al 5 de noviembre.
Entre el 3 y el 6 de diciembre se hará la entrega de notas.
Fechas de las Pruebas Nacionales
El MEP también anunció la fecha de las Pruebas Nacionales Estandarizadas que en el 2027 deben realizar los alumnos de sexto grado y de undécimo y duodécimo año para poder aprobar el año.
Las pruebas diagnósticas, que no tienen peso en la nota, se efectuarán en estas fechas:
Del 2 al 5 de marzo para primaria.
Del 15 al 19 de marzo para secundaria.
La prueba de texto escrito se realizará el 19 de mayo para los estudiantes de secundaria y el 2 de junio para los alumnos de primaria.
La prueba de lenguas extranjeras se aplicará entre el 7 y el 11 de junio en los Colegios Técnicos Profesionales (CTP) y en los colegios privados.
Mientras que en los colegios académicos se realizará entre el 14 de junio y el 2 de julio.
Las pruebas sumativas, que tienen un peso de 40% en la nota final se realizarán en las siguientes fechas: