La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) busca liberar unas 100.000 citas al año en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) para mejorar la atención de pacientes con enfermedades crónicas.

Para alcanzar esa meta, la institución puso en marcha una estrategia que comenzó en 15 áreas de salud del país, según explicó Patricia Montero, de la Gerencia Médica de la CCSS, durante el VIII Foro de Salud de La Nación, bajo el lema Costa Rica, un paciente crónico.

“Los tres ejes estratégicos que necesitamos son: la promoción y la prevención, la cobertura y, sobre todo, la calidad”, precisó Montero.

Una muestra de las dificultades que enfrenta la atención primaria son las cifras del 2024:

Alrededor de 1,5 millones de pacientes se quedaron sin un cupo en los ebáis .

. El 11% de las personas que tuvieron contacto con los servicios de salud ese año llegaron cuando ya habían sufrido un infarto .

. Las citas disponibles para atender enfermedades y problemas de salud nuevos eran limitadas, ya que la mayoría de los espacios (el 65%) estaban destinados a programas ya establecidos.

Quedaban aproximadamente nueve cupos diarios por ebáis para atender consultas por enfermedades o problemas de salud.

A esto se suma el control insuficiente de algunas enfermedades crónicas entre quienes ya tienen un diagnóstico, según detalló Montero:

Solo el 40% de las personas con diabetes tenía un control óptimo de la glicemia.

Aproximadamente la mitad mantenía un buen control de la presión arterial.

Existen dificultades para controlar el colesterol y la hipertensión.

Otro problema es que una parte de la población no acude regularmente a los servicios de salud, especialmente quienes están en edad productiva.

Según explicó, muchos de los pacientes que llegaron a los servicios médicos después de sufrir un infarto tenían entre 20 y 64 años.

“Nosotros le llamamos población delta, es gente que tenemos que ir a buscar nosotros, que no van a llegar solitos al ebáis”, destacó.

Para responder a estas necesidades, la CCSS trabaja en varias líneas de acción. La estrategia comenzó este año, después de que el proyecto fue presentado y aprobado por la Junta Directiva en noviembre del 2025. Estas son las cuatro líneas principales:

La mayoría de las personas que llegaron tarde (con un infarto) eran hombres que se encontraban trabajando y que no acudían a los ebáis para recibir atención preventiva, precisó Patricia Montero, de la Gerencia Médica de la CCSS. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

1. ¿Cómo serán los nuevos profesionales que llegarán a los Ebáis?

La CCSS dotó a 15 áreas de salud con un total de 297 plazas para incorporar distintos perfiles profesionales y técnicos:

Enfermería para educación y seguimiento de pacientes crónicos.

Técnicos en electrocardiogramas.

Enfermería obstétrica para la atención de niños sanos y mujeres embarazadas.

Personal de salud mental.

Farmacéuticos.

Nutricionistas.

El propósito es que algunas actividades que actualmente ocupan espacios de consulta médica puedan ser realizadas por estos profesionales, según las necesidades de cada paciente.

La estrategia incorpora, además, equipos dedicados a la promoción y prevención, integrados por un médico, una enfermera, un promotor de la salud y un educador físico.

Estos grupos trabajan en las comunidades junto con municipalidades y organizaciones no gubernamentales para promover hábitos saludables e identificar población vulnerable que no ha ido al ebáis.

2. Médicos generales pueden prescribir más medicamentos

Montero explicó que, mediante capacitación, los médicos generales pueden recetar determinados medicamentos que antes requerían la intervención de un especialista.

Entre los medicamentos que mencionó se encuentran la rosuvastatina y el fenofibrato, utilizados para tratar alteraciones en los niveles de colesterol y triglicéridos, así como el omeprazol, indicado, entre otros usos, para el reflujo gastroesofágico.

Como primer resultado de esta medida, implementada a partir de julio, en los tres primeros meses de funcionamiento se han realizado 11.580 prescripciones de los medicamentos incorporados.

3. Herramientas AIDA y el EDUS

La estrategia también incorpora el Asistente Inteligente Digital para la Atención (AIDA), una herramienta de inteligencia artificial integrada al Expediente Digital Único en Salud (EDUS) que busca apoyar a los médicos en tiempo real mediante el análisis de los datos de cada paciente.

Una de las funcionalidades que ya está en funcionamiento permite calcular el riesgo cardiovascular de los pacientes. En el caso de las personas con diabetes, por ejemplo, el sistema ayuda a identificar cuándo corresponde valorar el uso de una estatina de alta potencia.

Patricia Montero, de la Gerencia Médica de la CCSS, explicó que la intención es que estas herramientas (AIDA y EDUS) ayuden al personal médico a revisar si la presión arterial y los niveles de colesterol de cada paciente están dentro de los rangos esperados, según su riesgo cardiovascular.

4. Teleconsultas para resolver dudas

La estrategia también contempla la teleconsulta sincrónica, que permite a los médicos generales consultar a un especialista cuando tienen dudas sobre el tratamiento de un paciente.

Así, pueden recibir orientación médica sin necesidad de referir al paciente a otro centro de salud. Según Montero, esto ayudaría a resolver más casos desde los Ebáis y a reducir las referencias a hospitales y consultas de especialidades.

Mayor alcance en el 2028

La CCSS se encuentra en una fase demostrativa con las 15 áreas de salud seleccionadas. Los resultados de esta experiencia se evaluarán a finales del 2027.

Si la evaluación permite avanzar con el modelo, la institución proyecta incorporar otras 22 áreas de salud cada año, a partir de enero del 2028.

Para extender la estrategia a las demás áreas, la CCSS calcula que deberá distribuir cerca de 1.700 plazas adicionales.

La meta, precisó Montero, es que la ampliación de la oferta permita liberar alrededor de 100.000 cupos médicos anuales para atender a pacientes con enfermedades crónicas.