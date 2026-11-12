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El País

Aguinaldo 2026: esta es la fecha límite para recibir el pago en el sector privado

La legislación fija un límite máximo en diciembre para entregar este beneficio salarial

Persona usando un cajero.
La 'Ley Pago de Aguinaldo a Servidores Empresa Privada' fija un plazo máximo en diciembre para el pago del aguinaldo privado. El cálculo equivale a un dozavo de los salarios brutos anuales. Shutterstock
Marianela Arias Vilchez