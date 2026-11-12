Aguinaldo 2026: esta es la fecha límite para recibir el pago en el sector privado

Los patronos del sector privado deben pagar el aguinaldo a sus trabajadores a más tardar el 20 de diciembre de 2026, según establece la Ley Pago de Aguinaldo a Servidores Empresa Privada (Ley 2412).

Este beneficio económico de fin de año equivale a un dozavo de todas las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por cada empleado.

Patronos del sector privado tienen hasta el 20 de diciembre para pagar el aguinaldo de 2026. (Shutterstock/Shutterstock)

Para estimar el monto correspondiente en Costa Rica, el patrono suma los salarios brutos recibidos por el trabajador entre el 1.° de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026. Luego, divide el resultado total entre 12.

El cálculo contempla las remuneraciones previas a cualquier rebajo por concepto de cargas sociales o impuestos.

En caso de no contar con los montos definitivos de todos los meses hasta noviembre, tiene la opción de aplicar una cifra estimada para fijar un cálculo provisional. Esta suma debe ajustarse una vez emitidas las colillas salariales finales de ese periodo.