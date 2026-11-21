El aeropuerto internacional Juan Santamaría incorporó una nueva zona para el abordaje de pasajeros que utilizan taxis oficiales, transporte de hoteles y servicios de alquiler de vehículos.

Desde noviembre, los viajeros cuentan con el Centro de Transporte Terrestre (CTT), un espacio de aproximadamente 2.800 metros cuadrados que busca ordenar la circulación vehicular y facilitar el acceso a estas opciones de movilidad.

La infraestructura fue habilitada por Aeris, empresa administradora del aeropuerto, y se encuentra entre el área de llegadas internacionales y la terminal doméstica.

Su ubicación permite concentrar diferentes servicios en un mismo sector, en lugar de distribuirlos por distintas áreas exteriores de la terminal.

De acuerdo con la empresa, esta distribución pretende mejorar la organización del tránsito y ofrecer condiciones más adecuadas para el abordaje de pasajeros, especialmente en las zonas destinadas a busetas y vehículos de transporte turístico.

¿Qué encontrarán los pasajeros en el nuevo centro?

El espacio cuenta con tres islas techadas diseñadas para busetas, accesos independientes de entrada y salida, pasos peatonales, aceras perimetrales y servicios sanitarios.

Las áreas cubiertas permiten que los usuarios esperen el transporte bajo techo, mientras que los pasos peatonales facilitan los recorridos entre los distintos sectores.

Otra de las características es la separación de los accesos vehiculares, una medida que busca ordenar el ingreso y la salida de las unidades que prestan servicios en el aeropuerto.

En materia de seguridad, las instalaciones incorporan cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV), sistemas de control de acceso para vehículos y protección contra descargas atmosféricas.

Según Ricardo Hernández, director ejecutivo de Aeris, el nuevo centro responde a la necesidad de contar con espacios más organizados para los viajeros y facilitar sus desplazamientos dentro del complejo aeroportuario.

El representante explicó que la iniciativa también busca mejorar las condiciones de operación de los transportistas y la distribución de vehículos en las áreas cercanas a la terminal.

Los viajeros que llegan al aeropuerto Juan Santamaría pueden acceder a taxis oficiales, transporte de hoteles y servicios de alquiler de vehículos en un mismo sector. (Aeris/Cortesía)

Forma parte de una inversión de $62 millones

La habilitación del Centro se enmarca en un proyecto de mayor alcance para ampliar la capacidad de las instalaciones aeroportuarias.

Se trata de la primera fase de expansión del edificio de la terminal internacional hacia el oeste, que contempla una inversión total de $62 millones.

Este presupuesto corresponde al conjunto de intervenciones previstas en el proyecto y no exclusivamente al nuevo centro de transporte.

Las obras forman parte de los planes de ampliación y modernización del Santamaría, principal punto de entrada aérea internacional al país.

Actualmente, la terminal mantiene conexiones con 42 destinos internacionales y nacionales, mediante la operación de 26 aerolíneas comerciales internacionales y dos domésticas, según los datos suministrados por Aeris.

La empresa tiene a su cargo la operación, el mantenimiento, la rehabilitación, la construcción y el financiamiento de las instalaciones bajo el modelo de gestión interesada.

Con la entrada en funcionamiento del centro, los pasajeros disponen de un punto específico para acceder a taxis autorizados, transporte de hoteles y alquiler de automóviles.