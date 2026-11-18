Más de 29.900 personas inscritas para ingresar a la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) en el 2027 conocen su promedio de admisión a partir de este miércoles 18 de noviembre, informó la Oficina de Comunicación de esa casa de estudios.

Los aspirantes acceden a sus calificaciones en el sitio web del Departamento de Registro. En esa misma plataforma electrónica se indica la nota mínima requerida para ser elegible e ingresar a la institución.

Aspirantes que alcancen el corte mínimo deben registrar su título de Bachiller en Educación Media los días 4 y 5 de enero de 2027. (Cortesía UNA/Cortesía UNA)

Cálculo del promedio de admisión

La UNA obtiene el promedio de admisión mediante dos componentes: el resultado de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), conocida como examen de admisión, con un valor del 60%, y el promedio de las calificaciones de la Enseñanza Diversificada, que equivale al 40%.

De acuerdo con la universidad, para el proceso de admisión 2027 se tomaron las notas de décimo año de secundaria para quienes provienen de colegios académicos.

En el caso de los estudiantes de colegios técnicos, se promediaron las calificaciones de décimo y undécimo año. Estos datos los reporta el Ministerio de Educación Pública (MEP).

La casa de estudios aplica además un modelo de estratificación que evalúa el tipo y la modalidad del colegio de procedencia, la ubicación geográfica y la jornada diurna o nocturna. Este mecanismo favorece el acceso de jóvenes en condición de vulnerabilidad social que enfrentan dificultades para ingresar a la educación superior.

Siguientes pasos del proceso

Tras consultar su promedio, los postulantes deben cumplir dos requisitos indispensables para continuar en el trámite y concursar por un cupo en la carrera de su elección:

Nota mínima: Obtener una calificación igual o superior al corte establecido por la universidad.

Obtener una calificación igual o superior al corte establecido por la universidad. Registro del título: Inscribir el título de Bachiller en Educación Media en el sitio web www.registro.una.ac.cr, los días 4 y 5 de enero de 2027, hasta las 5:00 p. m. En esas mismas fechas, los aspirantes pueden gestionar el cambio de carrera.

La lista de personas admitidas se publicará el 8 de enero de 2027, a partir de la 1:00 p. m., en la sección Avisos importantes del sitio web del Departamento de Registro.

Posteriormente, la matrícula se efectuará en línea, según la cita asignada, los días 14 y 15 de enero.

Las lecciones del primer ciclo lectivo comenzarán el 8 de marzo de 2027.