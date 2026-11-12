89% de los estudiantes de último año de secundaria no alcanza el nivel esperado de comprensión lectora

Solamente un 11% de los colegiales de último año de secundaria alcanza un nivel satisfactorio de comprensión lectora, es decir, el 89% de los alumnos de undécimo o duodécimo año no llegan a lo esperado. Así lo revelan dos investigaciones del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional (UNA).

Los resultados ofrecen un diagnóstico de las habilidades de comprensión lectora del estudiantado costarricense de primaria y secundaria. Según el informe, el desempeño de los estudiantes de sexto grado y de noveno año también fue bajo: únicamente el 25% de los alumnos de sexto grado y el 20% de los alumnos de noveno año tienen el nivel satisfactorio en comprensión lectora.

El panorama es más favorecedor con los alumnos de tercer grado, pues un 62% de los estudiantes alcanzó el nivel esperado de comprensión lectora.

Según la UNA, esta prueba se aplicó a 1.899 estudiantes de 56 centros educativos: 942 de tercer grado y 957 de sexto grado. En secundaria participaron 2.687 estudiantes: 1.341 de noveno año y 1.346 del último año (undécimo en los colegios académicos y duodécimo en los colegios técnicos profesionales). Las muestras tienen un margen de error máximo del 5%.

“Encontramos que hay una diversidad de niveles de desempeño en las aulas de Costa Rica y hay un porcentaje importante de estudiantes que aún no se encuentran con las capacidades adecuadas para afrontar las demandas que les exige su nivel académico”, explicó Karol Picado Arce, investigadora del INEINA.

Las habilidades de comprensión lectora fueron evaluadas mediante la prueba digital adaptativa DIALECT, que es una herramienta tecnológica estandarizada que se utiliza para diagnosticar y medir la comprensión lectora, el vocabulario y los subprocesos lectores.

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