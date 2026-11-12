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El País

89% de los estudiantes de último año de secundaria no alcanza el nivel esperado de comprensión lectora

Investigación de la Universidad Nacional revela bajo desempeño en estudiantes de sexto grado y noveno año. Los mejores resultados fueron obtenidos por estudiantes de tercer grado

Comprensión de lectura
Solamente un 11% de estudiantes de último año de secundaria alcanzó un nivel satisfactorio de comprensión lectora. Rafael Pacheco Granados
Fernanda Matarrita Chaves