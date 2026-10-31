Temblor en Panamá hoy, sábado 31 de octubre 2026: hora exacta, magnitud y dónde fue el epicentro

Ciudad de Panamá, Panamá. Panamá registró este sábado un temblor de magnitud 5,2, tres semanas después de un potente terremoto que dejó tres personas fallecidas y miles de damnificados. El nuevo movimiento ocurrió a las 10:50 a. m., hora local, sin reportes iniciales de víctimas ni daños materiales.
El temblor tuvo su epicentro a 18 kilómetros al este de Tonosí, a una profundidad de 10 kilómetros, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá estimó inicialmente una magnitud de 6,1, superior al registro de 5,2 comunicado por el organismo estadounidense.
Aunque no se reportaron afectaciones inmediatas, las autoridades ordenaron la interrupción preventiva del servicio de metro. Los pasajeros fueron evacuados de los trenes y las estaciones como medida de seguridad.
Panamá sufrió otro fuerte terremoto hace tres semanas
El nuevo movimiento ocurrió después del terremoto de magnitud 7,7 del 9 de octubre, que dejó tres personas fallecidas y más de 2.000 damnificados en Panamá.
Aquel evento también provocó daños en aproximadamente 1.300 viviendas y 400 centros educativos, según los datos divulgados tras la emergencia.