Temblor en Panamá hoy, sábado 31 de octubre 2026: hora exacta, magnitud y dónde fue el epicentro

Ciudad de Panamá, Panamá. Panamá registró este sábado un temblor de magnitud 5,2, tres semanas después de un potente terremoto que dejó tres personas fallecidas y miles de damnificados. El nuevo movimiento ocurrió a las 10:50 a. m., hora local, sin reportes iniciales de víctimas ni daños materiales.

El temblor tuvo su epicentro a 18 kilómetros al este de Tonosí, a una profundidad de 10 kilómetros, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá estimó inicialmente una magnitud de 6,1, superior al registro de 5,2 comunicado por el organismo estadounidense.

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