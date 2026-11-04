Vuelco clave en el Senado de Estados Unidos: demócratas ganan en bastión conservador tras cierre de urnas

Madrid, España. Las primeras estimaciones de voto tras el cierre de los comicios legislativos en el estado de Carolina del Norte al Senado de Estados Unidos conceden la victoria al candidato demócrata Roy Cooper, que arrebata un escaño a su rival republicano, Michael Whatley, en un territorio crucial para decidir el control de la cámara alta del Congreso.

Este resultado también marca la primera vez que un demócrata gana un escaño en el Senado por Carolina del Norte desde 2008. El partido, cabe recordar, necesita arrebatar otros cuatro escaños más a los republicanos para conseguir la mayoría de la cámara alta.

El resto de proyecciones de las últimas horas no ofrece ningún otro cambio sustancial: todos los demócratas en juego han conservado sus escaños. Las estimaciones dan como ganadores a Chris Coons en Delaware, JB Prizker en Illinois, Ed Markey en Massachusets, Cory Booker en Nueva Jersey, Jack Reed en Rhode Island y Chris Pappas en New Hampshire.

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