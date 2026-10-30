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El Mundo

Venezuela levanta bloqueos contra los medios digitales ‘El Nacional’ y ‘La Patilla’

El Gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció el fin de las restricciones administrativas que impedían el acceso a ambos portales informativos desde territorio venezolano

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas. Rodríguez vinculó a María Corina Machado con los ataques.
La decisión de levantar los bloqueos de 'El Nacional' y 'La Patilla' se tomó por instrucción de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. FEDERICO PARRA
Jorge Arturo Mora

El Gobierno de Venezuela anunció el levantamiento de las restricciones administrativas que pesaban sobre los portales informativos El Nacional y La Patilla, lo que permitirá nuevamente el acceso a ambos medios digitales desde lo interno del país sudamericano.

El anuncio fue realizado el jueves 29 de octubre por el ministro de Comunicación e Información venezolano, Miguel Pérez Pirela, quien informó que la decisión se tomó por instrucción de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Según el funcionario, la medida es resultado de los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo entre representantes del Gobierno y delegados de la Asamblea Nacional electa en 2015, en el marco del denominado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.