Venezuela levanta bloqueos contra los medios digitales ‘El Nacional’ y ‘La Patilla’

El Gobierno de Venezuela anunció el levantamiento de las restricciones administrativas que pesaban sobre los portales informativos El Nacional y La Patilla, lo que permitirá nuevamente el acceso a ambos medios digitales desde lo interno del país sudamericano.
El anuncio fue realizado el jueves 29 de octubre por el ministro de Comunicación e Información venezolano, Miguel Pérez Pirela, quien informó que la decisión se tomó por instrucción de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
Según el funcionario, la medida es resultado de los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo entre representantes del Gobierno y delegados de la Asamblea Nacional electa en 2015, en el marco del denominado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.
“Desde hoy ambos portales están nuevamente accesibles en todo el territorio nacional”, comunicó Pérez Pirela mediante sus redes sociales.
El jerarca añadió que la decisión busca reafirmar el compromiso gubernamental con “la diversidad de pensamiento y con el derecho del pueblo venezolano a una información veraz y oportuna”.
De acuerdo con una publicación de El Nacional, firmada por la periodista Beatriz Arias, la eliminación de las restricciones supone la revocatoria de las trabas legales e informáticas que impedían el acceso a ambos medios mediante proveedores de internet en Venezuela.
Dinorah Figuera, quien fue electa presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela en 2015 (y quien regresó a julio pasado al país tras 8 años de exilio), también confirmó que los dos portales comenzaron a registrar tráfico regular dentro del país, sin los bloqueos que habían limitado su consulta.
Figuera consideró que la medida debe extenderse a todas las plataformas informativas que permanecen censuradas en Venezuela.
Según informa El Nacional, la decisión se produce en medio de los acercamientos entre la administración de Delcy Rodríguez y sectores opositores, en un proceso que busca avanzar hacia acuerdos.