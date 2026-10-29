La traición que salvó a la venezolana Delcy Rodríguez

FIRMAS PRESS.- Los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez son dos suertudos. En los primeros días de enero, cualquiera habría apostado que, ante las amenazas del gobierno de Donald Trump contra el chavismo, los dos tenían los días contados, al igual que el entonces gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. A fin de cuentas, ambos formaban parte de su núcleo duro: ella, como segunda al mando, y él, en calidad de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Después del operativo militar estadounidense que, el 3 de enero, capturó a Maduro y lo trasladó a una cárcel en Brooklyn, lo que se esperaba (y parecía razonable) era que los hermanos Rodríguez serían los siguientes en enfrentar la justicia de Estados Unidos al ser cómplices de los atropellos y la trama de corrupción liderada por el gobernante depuesto.

Pero ese guion contenía giros inesperados, aunque con el tiempo se ha comprobado que el dúo llevaba meses comunicándose con la inteligencia estadounidense por canales extraoficiales para consumar la traición al sucesor de Hugo Chávez. Ninguno quería acabar compartiendo celda con Maduro y su esposa, Cilia Flores. El instinto de supervivencia les indicó que había llegado la hora de pactar con Washington.

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