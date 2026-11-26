Caracas, Venezuela. Venezuela derogará una ley que inhabilitaba a opositores de por vida y establecía penas de prisión de hasta 30 años, anunció el jefe del Parlamento el jueves.

Vigente desde finales de 2024, esta norma era empleada por el gobierno chavista con fines de persecución política, según la oposición y organizaciones de derechos humanos. “Vamos a asumir la iniciativa legislativa para que la llamada Ley Orgánica Simón Bolíva contra el bloqueo sea derogada”,afirmó el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez.