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Unión Europea exige a Israel abrir el acceso a Gaza tras inundaciones que dejaron cinco muertos

Las fuertes lluvias inundaron miles de tiendas de desplazados en Gaza. La Unión Europea pidió permitir el ingreso de ayuda humanitaria sin restricciones

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en miles de refugios de desplazados en la Franja de Gaza y dejaron cinco muertos, entre ellos tres niños, según los servicios de emergencia palestinos.
Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en miles de refugios de desplazados en la Franja de Gaza y dejaron cinco muertos, entre ellos tres niños, según los servicios de emergencia palestinos. EYAD BABA
AFP