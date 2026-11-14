Unión Europea exige a Israel abrir el acceso a Gaza tras inundaciones que dejaron cinco muertos

Bruselas, Bélgica. La crisis humanitaria en la Franja de Gaza se agravó por las fuertes lluvias que azotaron el territorio palestino durante los últimos días. Las inundaciones afectaron miles de refugios improvisados y provocaron la muerte de cinco personas, entre ellas tres niños, según los servicios de emergencia palestinos.

Ante esta situación, la Unión Europea (UE) pidió este sábado a Israel permitir el ingreso inmediato y sin obstáculos de ayuda humanitaria a Gaza, así como facilitar el trabajo de las organizaciones encargadas de atender a la población afectada.

La solicitud fue presentada por Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, mediante un comunicado en el que también pidió reabrir todos los pasos fronterizos hacia el territorio palestino para garantizar una distribución continua de suministros.

Desde el fin de semana anterior, las lluvias torrenciales inundaron miles de tiendas utilizadas por familias desplazadas. Las condiciones invernales agravaron las dificultades de una población que ya enfrentaba una crisis humanitaria.

Kallas advirtió que las inundaciones empeoraron las condiciones de vida de los habitantes de Gaza, en medio de una situación que la Unión Europea considera devastadora.

“Israel debe facilitar el trabajo de la ONU y de sus agencias, así como el de las organizaciones humanitarias, incluidas las ONG, y cumplir con todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional”, insistió Kallas.

Además, recordó que Israel debe cumplir sus obligaciones establecidas por el derecho internacional, particularmente en lo relacionado con el acceso y la distribución de asistencia humanitaria.

Unión Europea expresa preocupación por ataque a hospital en Gaza

La solicitud de la Unión Europea también se produjo en medio de nuevos ataques israelíes contra la Franja de Gaza.

Kallas manifestó su preocupación por el reciente bombardeo contra el hospital Naser, ubicado en Jan Yunis, en el sur del territorio palestino.

Según los servicios de emergencia palestinos, los ataques aéreos israelíes del jueves dejaron 11 muertos en Gaza. De ese total, seis personas fallecieron en el bombardeo contra el centro hospitalario.

El Ejército israelí confirmó el ataque contra el hospital Naser. Según su versión, la operación tuvo como objetivo a un alto cargo de Hamás y a otros integrantes del brazo armado del movimiento islamista.

Las fuerzas israelíes aseguraron que los miembros de Hamás utilizaban el complejo hospitalario como centro de mando. Esta afirmación corresponde a la versión militar israelí.