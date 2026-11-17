El asesinato del periodista costarricense Camilo Rodríguez, ocurrido el lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, provocó un pronunciamiento conjunto de la Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Suiza, que solicitaron esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a sus responsables.

La Unión Europea y sus Estados miembros residentes en Costa Rica, junto con los otros tres países, expresaron su pesar por la muerte del comunicador y manifestaron su confianza en las autoridades costarricenses encargadas de investigar el homicidio.

En la declaración, las representaciones diplomáticas pidieron que se esclarezcan las circunstancias del asesinato y que sean identificados tanto los autores materiales como los intelectuales del crimen.

La UE, sus Estados miembros residentes en Costa Rica, Canadá, Reino Unido y Suiza lamentan el asesinato del periodista Camilo Rodríguez.



Expresamos nuestra solidaridad con su familia y con 🇨🇷, y reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión y de prensa.… pic.twitter.com/dZ9g65j209 — Unión Europea en Costa Rica 🇪🇺 (@UEenCostaRica) November 17, 2026

Los firmantes también expresaron sus condolencias a los familiares y seres queridos de Rodríguez, así como su solidaridad con la comunidad periodística costarricense.

Países advierten sobre ataque a la libertad de prensa

La declaración señala que el asesinato representa un ataque contra la convivencia pacífica en Costa Rica y coincide con la posición de autoridades nacionales sobre sus implicaciones para la libertad de expresión.

Los países firmantes consideran que el atentado constituye una amenaza para la libertad de prensa y de expresión, derechos fundamentales para el funcionamiento de las sociedades democráticas.

Además, destacaron la necesidad de garantizar la protección de los periodistas y preservar las condiciones para que las personas puedan informar y recibir información libremente.

Según el pronunciamiento, la defensa de estas libertades resulta esencial para mantener el pluralismo, el Estado de Derecho y el funcionamiento de las democracias.

Asesinato de Camilo Rodríguez generó otras reacciones

Rodríguez, de 50 años, fue asesinado a balazos la tarde del lunes 16 de noviembre mientras viajaba en un vehículo por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

El homicidio también provocó pronunciamientos del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper), el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), representantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Conferencia Episcopal de Costa Rica, entre otras instituciones.

Estas organizaciones condenaron el asesinato y expresaron su preocupación por la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público mantienen abierta la investigación para esclarecer el homicidio e identificar a sus responsables.