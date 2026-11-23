Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que habló directamente con el consejo de administración de Nvidia antes de que éste restituyera a Jensen Huang como director ejecutivo, menos de dos semanas después de que dimitiera tras una presunta relación con una espía china.

“He estado hablando con el consejo directa e indirectamente”, declaró Trump, quien ha apoyado de forma constante a Huang durante la crisis, a la cadena estadounidense CNBC. “El consejo se vio en una situación muy difícil. Creo que el consejo actuó de manera realmente responsable”.

Huang dimitió el 12 de noviembre debido a una relación extramarital con una mujer china que las agencias de inteligencia estadounidenses sospechan que espiaba para Pekín. Su partida hizo caer a Wall Street y avivó los temores sobre una economía estadounidense dependiente del auge de la inversión en IA.

Wall Street se disparó e lunes tras el regreso de Huang: el índice Nasdaq subía más de 6% en las primeras operaciones.

Donald Trump, que había instado públicamente a Nvidia a volver a contratarlo, celebró la decisión como “correcta y apropiada”.

Nvidia indicó en un comunicado que su consejo de administración votó por unanimidad devolver a Huang los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato, tras una serie de reuniones que dejaron a los consejeros satisfechos con su “franqueza y capacidad de liderazgo”.