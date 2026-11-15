Trump apelará fallo que obstaculiza su plan de renovar un campo de golf en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo 15 de noviembre que su gobierno apelará el fallo judicial que ordenó mantener abierto al público un parque en Washington, después de que el Ejecutivo intentara cerrarlo para renovar un campo de golf.

Trump, un ávido golfista que posee campos en todo el mundo, pretende transformar el East Potomac Golf Links de Washington —un campo público con tarifas asequibles para practicar este deporte— en una instalación capaz de albergar torneos de gran envergadura.

“¿Por qué querría una jueza retrasar la mejora de un campo de golf pésimo y muy inseguro, objeto de burlas en todo Washington DC (¡y mucho más allá!), en lugar de convertirlo rápidamente en un lugar magnífico y admirado?”, escribió Trump en su red Truth Social.

Añadió que su administración apelará la “decisión altamente destructiva y política de la jueza”.

El gobierno de Trump había solicitado el cierre, a partir del 15 de noviembre, de la totalidad del parque, que en sus 160 hectáreas alberga no solo el campo de golf sino también extensas áreas verdes, zonas de picnic y un circuito para bicicletas.

Trump es un ávido golfista que posee campos en todo el mundo. (JIM WATSON/AFP)

Una demanda presentada por un grupo ecologista bloqueó el cierre. El sábado, la jueza federal Ana Reyes dictó una orden de restricción temporal que exige que el parque permanezca abierto mientras el caso sigue su curso en los tribunales.

“El gobierno propone cerrar indefinidamente un parque histórico, disfrutado a diario por habitantes de Washington de todo tipo”, escribió Reyes en su fallo de 30 páginas. “Este cierre causaría un perjuicio irreparable a los demandantes, quienes utilizan el parque regularmente para actividades recreativas”.

Anteriormente, la jueza ya se había pronunciado en contra de los trabajos de demolición anticipados para el proyecto, que incluyeron la tala de más de 500 árboles en el recinto.

El campo de golf es uno de varios proyectos impulsados por Trump, quien, desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, busca dejar su huella en la capital estadounidense.