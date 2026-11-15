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El Mundo

Trump apelará fallo que obstaculiza su plan de renovar un campo de golf en Washington

El campo de golf es uno de varios proyectos impulsados por Trump, quien, desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, busca dejar su huella en la capital estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor Espacial del Congreso en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA en Houston, Texas, el 28 de agosto de 2026. La tripulación de Artemis II recibe la Medalla de Honor Espacial del Congreso por su histórica misión alrededor de la Luna.
Trump pretende transformar el East Potomac Golf Links de Washington en una instalación capaz de albergar torneos de gran envergadura. KENT NISHIMURA
AFP