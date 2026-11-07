Triunfos históricos en Estados Unidos: latinos, afrodescendientes y personas trans logran por primera vez notables cargos

Además de la aplastante victoria del Partido Demócrata sobre el Republicano, las elecciones de medio mandato de Estados Unidos dejaron varios hechos históricos. Personas latinas, afrodescendientes, transexuales, nativas americanas, hispanas y mujeres ocuparán por primera vez muchos cargos del Poder Legislativo norteamericano. Este es un repaso de algunos de ellos.

Primer musulmán electo para el Senado

Tras ganarle por 335.000 votos al republicano Mike Rogers (52% contra 45% de los votos), el médico demócrata de 42 años Abdul El-Sayed fue electo por Míchigan y será el primer musulman en asumir una curul del Senado de los Estados Unidos. Como tal, El-Sayed deberá ser juramentado por el vicepresidente J. D. Vance sobre el Corán, libro sagrado de su religión.

El candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos, Abdul El-Sayed, interviene en el escenario tras declarar su victoria. (JEFF KOWALSKY/AFP)

Primer atleta paralímpico electo para el Senado

Josh Turek es un jugador profesional de baloncesto en silla de ruedas, medallista paralímpico en 2016 y 2020 y, ahora, senador electo por el estado de Iowa, que llevaba 18 años sin elegir a un demócrata para ese cargo. Así, Turek derrotó con el 50,5% de los votos a la republicana Ashley Hinson (46,4%), y se convertirá en el primer atleta profesional paralímpico en ocupar una curul del Senado. Un demócrata no era electo senador por Iowa desde 2008.

Primer hombre hombre abiertamente gay en ser electo para el Senado

El demócrata de Nuevo Hampshire, Chris Pappas, hizo historia al convertirse en el primer hombre abiertamente gay elegido para integrar el Senado. El demócrata ganó la contienda con el 56% de los votos frente al 42% del republicano John Sununu, exsenador por ese mismo estado. Antes de él, mujeres abiertamente lesbianas ya habían ocupado escaños en esa cámara, entre ellas la demócrata Tammy Baldwin, de Wisconsin, elegida en 2012.

Chris Pappas, demócrata electo por Nuevo Hampshire, será el primer senador hombre abiertamente gay. (JOSEPH PREZIOSO/Getty Images via AFP)

Primer mujer negra en ser electa gobernadora

La demócrata Keisha Lance Bottoms ganó las elecciones para gobernadora de Georgia, al derrotar al republicano Rick Jackson, y se convirtió en la primera mujer negra electa gobernadora, además, en un Estado que en el pasado fue esclavista. Bottoms también se convirtió en la primera exalcaldesa de Atlanta en alcanzar ese cargo y en la primera demócrata en ganar la gobernación del estado desde 1998.

Primeros hombres negros electos gobernadores en Florida, Wisconsin y Nevada

Tres hombres afroamericanos resultaron electos como gobernadores de sus respectivos estados y, por tanto, serán los primeros de esa etnia en ocupar el más alto cargo estatal. Se trata del republicano Byron Donalds en Florida, el David Crowley en Wisconsin y Aaron Ford en Nevada.

Primera gobernadora de Ohio y Minnesota

La demócrata Amy Acton superó con el 52% de los votos al republicano Vivek Ramaswamy y se convirtió en gobernadora de Ohio, por lo que será la primera mujer en ocupar ese cargo. Lo mismo ocurrió con la senadora demócrata Amy Klobuchar, quien obtuvo el 55% de los votos y se convirtió en la primera mujer electa gobernadora de Minnesota.

Primera gobernadora nativo americana

La demócrata Debra Haaland se impuso con el 57% de los votos al republicano Greggory Hull (43%), fue electa gobernadora de Nuevo México y será la primera gobernadora mujer nativo americana en la historia de los Estados Unidos. Haaland es miembro inscrita de la tribu del Pueblo de Laguna, y su familia tiene más de 35 generaciones de vivir en ese territorio.

Primera senadora nativo americana

Un caso similar es el de Peggy Flanagan, demócrata que superó con el 54% de los votos a la republicana Michele Tafoya y se convirtió en la primera mujer nativo americana en ser electa para el Senado, en su caso, por Minnesota. Flanagan es miembro de la Nación de la Tierra Blanca, una de las naciones que compone la gran Tribu Chippewa de Minnesota.

Primeras legisladoras transgénero

Seis estados eligieron por primera vez a mujeres trans para ocupar cargos como legisladoras estatales. Se trata de Bentley Hudgins en Georgia, Allison Montgomery en Alabama, Quinnie Pérez en Florida, Joana Whaley en Míchigan, Jaelynn Scott en Washington y Dina Martínez-Rutherford en Wisconsin.

Las victorias electorales en Florida, Georgia y Alabama son las más llamativas, por tratarse de tres estados sureños, históricamente mucho más conservadores.

Primer latino electo gobernador de California

El demócrata Xavier Becerra ganó las elecciones por la gobernatura de California con el 64% de los votos y se convirtió en el primer latino en ser electo para ese cargo. Becerra, que fue secretario de Salud en el gobierno de Joe Biden, sucederá al reconocido Gavin Newsom.

Primera hispana electa gobernadora en Texas

Una de las grandes sorpresas de la noche del martes fue la de Gina Hinojosa, demócrata de 52 años que superó tranquilamente (53% de los votos) al republicano y actual gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ocupaba el cargo desde 2015. Hinojosa es la primera hispana electa para dirigir ese estado típicamente republicano y, junto a ella, llega el senador electo James Talarico, primer demócrata electo para ese cargo desde 1988.

La demócrata Gina Hinojosa superó a Greg Abbott y será la próxima gobernadora de Texas. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Primera mujer electa senadora en Carolina del Sur

Finalmente, la demócrata Annie Andrews, una pediatra de 46 años, logró un hito histórico al convertirse en la primera mujer electa senadora en Carolina del Sur, un estado usualmente republicano y conservador. Andrews superó con el 51% de los votos a la actual senadora, Darline Graham, quien heredó el cargo luego de la muerte de su hermano, Lindsey Graham. Un demócrata no era electo en Carolina del Sur desde 1998.

Otro dato interesante de la jornada electoral de este martes es que Kansas eligió a un senador demócrata por primera vez en 94 años (1932), con el triunfo reverando metodista Adam Hamilton.

Además, el cantante de música tex-mex Bobby Pulido obtuvo el 62% de los votos y fue electo para la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata.