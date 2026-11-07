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Triunfos históricos en Estados Unidos: latinos, afrodescendientes y personas trans logran por primera vez notables cargos

Un atleta paralímpico, un musulmán, seis mujeres trans, dos nativas americanas y un hombre abiertamente gay rompieron paradigmas en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos

El candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos, Abdul El-Sayed, interviene en el escenario
El candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos, Abdul El-Sayed, interviene en el escenario tras declarar su victoria. JEFF KOWALSKY
Roger Bolaños Vargas