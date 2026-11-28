El Tribunal Internacional de Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado la demanda de Argentina de bloquear las perforaciones petrolíferas británicas al norte de las islas Malvinas al considerar que determinar la soberanía del archipiélago escapa de sus competencias.

Argentina había solicitado al TIDM, constituido en Hamburgo como tribunal independiente bajo los auspicios de Naciones Unidas, que ordenara la paralización del proyecto Sea Lion, en el marco de su reivindicación de soberanía.

En una resolución leída este sábado por el presidente del TIDM, el camerunés Maurice Kamga, el tribunal desestimó los argumentos argentinos tras una votación en la que 18 jueces rechazaron las demandas del gobierno de Javier Milei y tres las aprobaron.

“Esta decisión no es la última palabra. Se limita a una etapa preliminar”, sostuvo Milei en un comunicado. Argentina seguirá “haciendo valer sus derechos por todas las vías diplomáticas, jurídicas y administrativas a su alcance”, agregó.

La controversia tiene su origen en la decisión británica de avanzar con la explotación de hidrocarburos, a 210 km al norte de Malvinas, con el proyecto denominado Sea Lion, impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que participa en un 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

El gobierno argentino inició el pasado 28 de septiembre un procedimiento arbitral contra el Reino Unido, debido a ese proyecto petrolífero, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Posteriormente, el 13 de octubre, solicitó al tribunal de Hamburgo la adopción de medidas provisionales, invocando un artículo de Convemar.

Durante las audiencias celebradas en noviembre, la delegación argentina solicitó entre otras cosas que el Reino Unido impida nuevas perforaciones de explotación y la instalación de infraestructura de producción vinculada con Sea Lion.

“Tal determinación entrañaría necesariamente una decisión sobre la soberanía de las Islas Falkland (Malvinas), cuestión que excede el ámbito de interpretación” del tribunal, afirma la sentencia.

Satisfacción británica

En un comunicado conjunto, el ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, y la principal asesora jurídica del gobierno, Ellie Reeves, celebraron la decisión e instaron a Argentina “a respetar el derecho de los habitantes de las islas Falklands (Malvinas) a decidir su propio futuro”.

“Le pedimos que ponga fin a la presión económica que ejerce de manera más amplia contra las islas”, añadieron.

La decisión del tribunal con sede en Alemania constituye “una clara victoria para el Reino Unido”, afirmó, a la AFP, Peter Clegg, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la University of the West of England, que ha publicado varios trabajos académicos sobre las Malvinas.

El planteamiento argentino se apoyaba en que la explotación unilateral podría producir daños materiales y ambientales que una resolución judicial posterior no estaría en condiciones de reparar.

La representación argentina también sostenía que no se puede avanzar en la apropiación económica de recursos de un territorio sometido a una controversia de soberanía sin considerar los derechos invocados por la otra parte.

Por su parte, Reino Unido defendía el desarrollo de los recursos naturales de las islas y la legitimidad de las actividades permitidas por sus autoridades.

“Revés” para Argentina

“No se trata de una sentencia sobre quién ejerce la soberanía sobre las Falklands (Malvinas). Tampoco supone necesariamente el final de la impugnación jurídica argentina. Sin embargo, representa un importante revés para este país, ya que las vías jurídicas que planteó fracasaron en esta fase preliminar”, señaló el profesor Clegg.

“La importancia más amplia de esta resolución radica en que refuerza una distinción ya presente en el derecho internacional, que es que los derechos marítimos derivan de la soberanía sobre la parte terrestre. El derecho del mar no puede utilizarse fácilmente para resolver la cuestión de fondo de quién es el titular de esa soberanía”, añadió Clegg.

Este caso generado por la controversia por Sea Lion abre un nuevo capítulo en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por estas islas, origen de una guerra de diez semanas entre ambos países en 1982.

Durante décadas, la cuestión de las Malvinas estuvo centrada principalmente en la soberanía territorial, la descolonización y los reclamos diplomáticos.

Ahora, la explotación de hidrocarburos incorpora un elemento económico de enorme importancia, como es el aprovechamiento de los recursos naturales de los espacios marítimos circundantes.