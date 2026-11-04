AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Tras cuatro décadas, demócratas arrebatan escaño del Senado al Partido Repúblicano en Estados Unidos

James Talarico se impuso ante el republicano Ken Paxton.

El candidato demócrata al Senado, James Talarico, participa en un acto de campaña por las elecciones de medio mandato en Austin, Texas, el 2 de noviembre de 2026.
El candidato demócrata al Senado, James Talarico, participa en un acto de campaña por las elecciones de medio mandato en Austin, Texas, el 2 de noviembre de 2026. RONALDO SCHEMIDT
Sofía Sánchez Ramírez

El demócrata James Talarico ganó, de manera histórica, el escaño en el Senado del estado de Texas, al derrotar al republicano Ken Paxton en las elecciones de medio periodo de Estados Unidos.

Talarico asumirá el puesto en el Senado tras casi cuatro décadas de control republicano en Texas. El último senador demócrata elegido en este estado fue Lloyd Bentsen, en 1988.

Talarico derrotó al fiscal general del estado, Ken Paxton, un estrecho aliado del presidente Donald Trump, de acuerdo con las proyecciones de NBC News y CBS News.