Tras cuatro décadas, demócratas arrebatan escaño del Senado al Partido Repúblicano en Estados Unidos

El demócrata James Talarico ganó, de manera histórica, el escaño en el Senado del estado de Texas, al derrotar al republicano Ken Paxton en las elecciones de medio periodo de Estados Unidos.
Talarico asumirá el puesto en el Senado tras casi cuatro décadas de control republicano en Texas. El último senador demócrata elegido en este estado fue Lloyd Bentsen, en 1988.
Talarico derrotó al fiscal general del estado, Ken Paxton, un estrecho aliado del presidente Donald Trump, de acuerdo con las proyecciones de NBC News y CBS News.
Talarico se identifica con el ala progresista del Partido Demócrata y ha centrado su discurso en la lucha contra la corrupción, la desigualdad económica y la influencia de los grandes donantes en la política, de acuerdo con The Texas Tribune.
“La popularidad de Talarico se disparó durante el último año gracias a su presencia viral en internet, donde circularon ampliamente videos en los que recurre a su fe cristiana para oponerse a los vales educativos para escuelas privadas y a la enseñanza religiosa en los centros públicos”, dijo el medio del estado sureño.
“La derrota de Ken Paxton representa un revés político contundente para Elon Musk, quien gastó más de $212 millones para impulsar su candidatura. De ese monto, $158 millones se destinaron a financiar, en la práctica, una avalancha de anuncios contra Talarico, mientras que al menos $44 millones se invirtieron en una campaña de contacto directo con los votantes en Texas”, analizó el New York Times.