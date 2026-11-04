Tras cuatro décadas, demócratas arrebatan escaño del Senado al Partido Repúblicano en Estados Unidos

El demócrata James Talarico ganó, de manera histórica, el escaño en el Senado del estado de Texas, al derrotar al republicano Ken Paxton en las elecciones de medio periodo de Estados Unidos.

Talarico asumirá el puesto en el Senado tras casi cuatro décadas de control republicano en Texas. El último senador demócrata elegido en este estado fue Lloyd Bentsen, en 1988.

Talarico derrotó al fiscal general del estado, Ken Paxton, un estrecho aliado del presidente Donald Trump, de acuerdo con las proyecciones de NBC News y CBS News.

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