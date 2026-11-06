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El Mundo

Stephen Miller, el nuevo jefe de gabinete de Trump que quiere ‘salvar la civilización occidental’

Fue Miller quien dio órdenes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para que aumentara este año la cifra de detenidos y deportados

El recién nombrado jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y la asesora presidencial Natalie Harp caminan hacia el helicóptero Marine One para abordar mientras el presidente Donald Trump parte desde el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C.
El recién nombrado jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y la asesora presidencial Natalie Harp caminan hacia el helicóptero Marine One para abordar mientras el presidente Donald Trump parte desde el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C. SAUL LOEB
AFP