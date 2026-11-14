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El Mundo

SpaceX logra una histórica captura de nave espacial

La NASA espera que Starship sirva como módulo de alunizaje en su misión Artemis

Space X
El cohete de 124 metros de altura despegó el viernes desde su plataforma en Starbase, Texas. RICARDO ARDUENGO
AFP.