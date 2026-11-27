Seis instituciones de educación superior de Centroamérica ingresaron en la edición 2027 del QS World University Rankings: Sustainability, una medición internacional que evalúa el desempeño de las universidades en materia de sostenibilidad.

La Universidad de Costa Rica (UCR) obtuvo la mejor posición de la región al ubicarse en el puesto 488 de la clasificación global, con un puntaje general de 72,4. Le sigue la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), situada en el rango 1401-1500.

Del grupo de Centroamérica solo la UCR cuenta con un puntaje general asignado.

El QS World University Rankings: Sustainability 2027 evalúa el impacto social, ambiental y de gobernanza de las universidades. (Shutterstock /Shutterstock)

A nivel mundial, la institución mejor posicionada fue Lund University, en Suecia, con una calificación global de 100 puntos, el máximo posible en la escala que utiliza la firma QS.

De acuerdo con el sitio web del listado, el QS World University Rankings: Sustainability evalúa el desempeño de las universidades en tres categorías: impacto ambiental (45% del total), impacto social (45%) y gobernanza (10%).

Estas áreas se dividen en nueve objetivos y 52 indicadores que combinan datos de fuentes públicas, envíos institucionales, encuestas globales, estadísticas nacionales, bases de datos de investigación y conjuntos de datos de referencia externos.

Universidad de Costa Rica (UCR) – Puesto 488

La institución costarricense obtuvo su calificación más alta en el eje de gobernanza, con 91,2 puntos en el indicador de buena gobernanza. En la categoría de impacto social sumó 89,8 puntos en intercambio de conocimiento, 81,3 en salud y bienestar, 78,4 en igualdad, 66,1 en empleabilidad y oportunidades, y 56,3 en impacto de la educación.

Dentro del apartado de impacto ambiental registró 89,2 puntos en educación ambiental, 57,6 en investigación ambiental y 42,2 en sostenibilidad ambiental.

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) – Rango 1401-1500

Con sede en la ciudad de Panamá, Panamá, esta casa de estudios alcanzó 80,4 puntos en buena gobernanza. En el área de impacto ambiental obtuvo 66,7 puntos en educación ambiental, 39 en sostenibilidad ambiental y 34 en investigación ambiental.

En impacto social registró 58,2 en igualdad, 38 en intercambio de conocimiento, 37,6 en salud y bienestar, 25,8 en empleabilidad y oportunidades, y 24,2 en impacto de la educación.

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) – Rango 1501+

Ubicada en Tegucigalpa, Honduras, esta casa de estudios registró 78,9 puntos en buena gobernanza. En impacto social obtuvo 51,1 en igualdad, 36,5 en salud y bienestar, 35,7 en intercambio de conocimiento, 35,4 en empleabilidad y oportunidades, y 29,3 en impacto de la educación.

En impacto ambiental sumó 31,2 en sostenibilidad ambiental, 30,4 en educación ambiental y 27,1 en investigación ambiental.

Universidad de Panamá (UP) – Rango 1501+

Localizada en la ciudad de Panamá, Panamá, esta institución alcanzó 66,7 puntos en buena gobernanza. En impacto social registró 59,3 en igualdad, 43,1 en salud y bienestar, 38,4 en intercambio de conocimiento, 30,3 en empleabilidad y oportunidades, y 28,8 en impacto de la educación.

En el eje ambiental obtuvo 33,2 en educación ambiental, 25,9 en investigación ambiental y 24,4 en sostenibilidad ambiental.

Universidad del Valle de Guatemala (UVG) – Rango 1501+

Situada en Ciudad de Guatemala, Guatemala, esta universidad logró 46,1 puntos en buena gobernanza. En impacto social sumó 68,4 en igualdad, 48,7 en salud y bienestar, 35,4 en empleabilidad y oportunidades, 33,4 en intercambio de conocimiento, y 24,6 en impacto de la educación.

En impacto ambiental registró 46,6 en sostenibilidad ambiental y 18,5 en educación ambiental, en investigación ambiental registró un 18.

Universidad Nacional (UNA) – Rango 1501+

Con sede en Costa Rica, esta institución alcanzó su mayor puntuación en educación ambiental, con 83,9 puntos. En esa misma área obtuvo 35,5 en investigación ambiental y 3,8 en sostenibilidad ambiental.

En impacto social recibió 70 puntos en salud y bienestar, 38,8 en impacto de la educación, 38,5 en intercambio de conocimiento, 35,5 en empleabilidad y oportunidades, y 29 en igualdad. En el eje de gobernanza obtuvo 57,2 puntos.

Objetivo del listado

La clasificación examina tanto las políticas y prácticas institucionales como los resultados de investigación alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y los logros de los exalumnos en temas ambientales y sociales.

El listado ofrece a estudiantes, universidades y responsables de políticas públicas información sobre la contribución de los centros de enseñanza superior al desarrollo sostenible desde su labor académica, operativa y como empleadores.