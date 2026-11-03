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Secretario de Seguridad de Estados Unidos dice que se perseguirá a quienes ‘voten ilegalmente’

En plena jornada de elecciones legislativas, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, advirtió con procesos judiciales y persecución federal a quienes ejerzan el voto ilegal.

Donald Trump y Markwayne Mullin caminan hacia la caravana presidencial después de que el Departamento de Justicia acusara al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo aviones civiles.
Donald Trump y Markwayne Mullin caminan hacia la caravana presidencial después de que el Departamento de Justicia acusara al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo aviones civiles. KENT NISHIMURA
Europa Press

Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha lanzado este martes un aviso contra quienes voten de forma ilegal en las elecciones legislativas de este martes en Estados Unidos que renovarán la Cámara de Representantes y el Senado y marcarán el tramo final del mandato de Donald Trump.

“Si votas ilegalmente en este país y no eres elegible para votar, el Departamento de Seguridad Nacional te encontrará, te perseguirá y serás procesado hasta las últimas consecuencias de la ley”, ha señalado el responsable de la cartera de Seguridad Nacional en un amenazante mensaje en redes sociales.

De esta forma ha defendido que “solo los ciudadanos estadounidenses deberían decidir las elecciones estadounidenses”.