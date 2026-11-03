Secretario de Seguridad de Estados Unidos dice que se perseguirá a quienes ‘voten ilegalmente’

Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha lanzado este martes un aviso contra quienes voten de forma ilegal en las elecciones legislativas de este martes en Estados Unidos que renovarán la Cámara de Representantes y el Senado y marcarán el tramo final del mandato de Donald Trump.

“Si votas ilegalmente en este país y no eres elegible para votar, el Departamento de Seguridad Nacional te encontrará, te perseguirá y serás procesado hasta las últimas consecuencias de la ley”, ha señalado el responsable de la cartera de Seguridad Nacional en un amenazante mensaje en redes sociales.

De esta forma ha defendido que “solo los ciudadanos estadounidenses deberían decidir las elecciones estadounidenses”.

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