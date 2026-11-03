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¿Qué está en juego en Estados Unidos? Esto elegirán 210 millones de norteamericanos este martes

El Partido Republicano ve seriamente amenazada su ligera mayoría en la Cámara de Representantes, mientras las encuestas auguran un escenario retador y algunos candidatos intentan desmarcarse de la sumbra de Donald Trump

Francia, Veranne, 2 de noviembre de 2026. Ilustración de un logotipo telefónico para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, junto a la bandera estadounidense.
Las elecciones de este martes determinarán si el presidente Trump enfrenta controles significativos sobre sus poderes. ROMAIN DOUCELIN
Roger Bolaños Vargas

Este martes 3 de noviembre unos 210 millones de estadounidenses están convocados para asistir a las urnas en las elecciones de mitad de mandato, también conocidas como de medio término (midterm). Aunque la presidencia de Donald Trump no está en juego, el Senado y la Cámara de Representantes sí podrían cambiar drásticamente su composición.

En un sistema bipartidista, como el de Estados Unidos, es clave el control de las dos entidades, no solo para la aprobación de leyes, sino también para el bloqueo de iniciativas del partido contrario.

En la actualidad, el Partido Republicano de Donald Trump goza de mayoría en ambas salas, por tanto, perder la Cámara de Representantes o el Senado frente a los demócratas reduciría significativamente el poder republicano en los próximos dos años de mandato presidencial.