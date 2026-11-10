AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Reino Unido detiene a militar estadounidense sospechoso de espiar para Rusia

Militar de Estados Unidos fue detenido en Reino Unido por presunto espionaje para Rusia. Descubra los detalles del operativo antiterrorista junto al FBI.

Reino Unido
En Reino Unido hay bases militares de Estados Unidos, como la Fairford, que recibió alerta de ataques en setiembre. JUSTIN TALLIS
Europa Press