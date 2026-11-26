Cartagena, Colombia. La toma de rehenes en un almacén Éxito de Cartagena, que se prolongó durante aproximadamente 17 horas, dejó momentos de angustia para las personas que permanecieron retenidas dentro del establecimiento y también situaciones de confusión después del operativo de rescate.

Dos de las víctimas, Daniel Díaz Acevedo y Carlos Tapia, contaron sus experiencias en una entrevista con Blu Radio y explicaron por qué terminaron siendo señalados como posibles integrantes del grupo delincuencial.

Sus testimonios se conocen después de que imágenes de la salida de los rehenes circularan ampliamente en redes sociales. En las grabaciones se observa a varios hombres que abandonan el establecimiento esposados, mientras son custodiados por integrantes de la fuerza pública.

La situación llevó a algunos usuarios a relacionarlos con los responsables de la toma, pese a que también habían sido víctimas del secuestro.

Operativo para liberar a rehenes del supermercado Éxito en Cartagena, Colombia. (STRINGER/Anadolu via AFP)

Uno de ellos fue Carlos Tapia, un cartagenero de 35 años que habitualmente acudía al gimnasio ubicado en el establecimiento comercial. Según relató a Blu Radio, ese martes 24 de noviembre cambió su rutina y decidió entrenar durante la mañana. Después de terminar, subió al Éxito para comprar algunos productos para el desayuno.

Cuando se dirigía a la sección de panadería, observó a dos hombres encapuchados que llevaban retenido al encargado de la seguridad del almacén. Los sujetos vestían prendas negras y tenían un mensaje en el pecho que decía “Policía”.

Tapia contó que inicialmente no sospechó que estuviera ocurriendo una toma de rehenes, pero cuando volvió a encontrarse de frente con los hombres, estos le ordenaron tirarse al piso. En ese momento comenzó su cautiverio.

El hombre explicó que permaneció aproximadamente una hora en el suelo y posteriormente fue trasladado a otro lugar, donde estuvo sentado durante cerca de cinco horas frente a una puerta en la que, según su percepción, había elementos explosivos.

Más tarde fue llevado a la zona de comidas, donde se encontraba otro grupo de personas retenidas. Allí permaneció hasta los momentos finales del operativo de rescate.

Operativo de rescate de rehenes en el Éxito de Cartagena de Colombia. (Ministerio de Defensa/El Tiempo / Colombia / GDA)

Otro de los testimonios conocidos es el de Daniel Díaz Acevedo, un ingeniero industrial oriundo de Medellín que se encontraba en Cartagena por motivos laborales. En diálogo con Blu Radio, explicó que durante el secuestro los delincuentes lo obligaron a movilizarse por diferentes zonas del establecimiento y a llevarles comida y bebidas.

Según su relato, junto con un trabajador del Éxito y otras personas, debía atender las solicitudes de los hombres que mantenían retenidos a los clientes y empleados. Incluso, contó que los secuestradores les ofrecían licor y les pedían que pusieran música.

Durante la entrevista, también describió algunas de las situaciones extrañas que observó mientras permanecía retenido. Según contó, los hombres consumieron varias botellas de whisky que solicitaron a los trabajadores del almacén y ofrecieron bebidas a los rehenes.

Además, puso en duda la preparación de los delincuentes al recordar que uno de ellos tuvo dificultades para manipular un arma. También señaló que una de las escopetas que observó no habría producido daños visibles en el techo después de un disparo.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (C), su ministro de Defensa, Jorge Mora (I), y el comandante de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, en la ceremonia de cambio de mando en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Salieron esposados del Éxito y fueron confundidos con los secuestradores

Tras cerca de 17 horas del hecho, Daniel Díaz y Carlos Tapia salieron del establecimiento esposados, como parte del protocolo de seguridad aplicado durante el operativo. Carlos explicó a Blu Radio que las personas retenidas debían abandonar el lugar con las manos en alto y que, antes de confirmar quiénes eran las víctimas, todos debían ser verificados por las autoridades.

Daniel, quien se encontraba cerca de la salida y del cuerpo de uno de los secuestradores, fue uno de los primeros en salir. Posteriormente, tuvo que entregar sus documentos y permitir la revisión de sus teléfonos para demostrar que no tenía relación con los delincuentes. Según contó, las autoridades verificaron sus datos y confirmaron que no estaba involucrado en el secuestro.

Según el relato de Daniel Díaz en una entrevista para el medio El Colombiano, después de salir del supermercado fue abordado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien habría cuestionado su presencia en el lugar y su posible relación con los responsables del secuestro.

El hombre explicó que le respondió que estaba dispuesto a someterse a todas las verificaciones necesarias para demostrar que no tenía antecedentes ni vínculos con los delincuentes.

“Le dije: ‘Ya entregué mi celular a un señor de camisa naranja, ahí está mi cédula, le di la contraseña, validen lo que quieran; háganme el rastreo, y si salgo con algún antecedente, lléveme para donde quiera, pero si salgo limpio, permítame defenderme’”, relató Díaz al medio de comunicación.

En la entrevista con Blu Radio, Díaz amplió lo ocurrido y contó que el presidente Abelardo De la Espriella se dirigió directamente a él para preguntarle de dónde era. Cuando respondió que era de Medellín, el mandatario le habría dicho: “Usted también está implicado porque yo te vi en las cámaras”.

De igual manera, durante la entrevista se afirmó que el presidente Abelardo de la Espriella le dijo: “Bienvenido a la patria milagro”, en alusión a la presunta participación de Daniel Díaz en el secuestro. Por su parte, Díaz le habría respondido: “Oigan a este”.