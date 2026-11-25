Cartagena, Colombia. Eran cerca de las 8 de la mañana del martes 24 de noviembre cuando lo que, según las primeras versiones, habría sido un intento de hurto a un carro de valores terminó convirtiéndose en una toma de rehenes en un almacén Éxito de Cartagena.

Cinco hombres armados permanecieron durante casi 17 horas dentro del establecimiento comercial, en medio de una crisis que obligó al despliegue de unidades élite de la Policía y las Fuerzas Militares.

La situación se prolongó hasta la madrugada de este miércoles, cuando 30 comandos de la Fuerza Pública participaron en una operación que permitió el rescate de 68 personas, entre ellas 31 hombres y 37 mujeres. Uno de los secuestradores murió durante la intervención y los otros dos fueron capturados.

Pero ¿qué pasó durante esas casi 17 horas? ¿Qué llevó a las autoridades a prolongar las negociaciones y qué elementos tuvieron en cuenta para ordenar la intervención?

El coronel retirado de la Policía Gustavo Camargo, experto en negociación y manejo de crisis, quien asesoró en algunos aspectos a los encargados de atender la emergencia en Cartagena, explicó que una de las hipótesis es que la situación no estaba contemplada inicialmente por los delincuentes, cuyo propósito habría sido apoderarse del dinero que transportaba el personal de una empresa de valores.

Al no concretarse el hurto, los hombres habrían terminado tomando como rehenes a quienes se encontraban dentro del supermercado. “No hablamos de un hurto sencillo, no hablamos de un homicidio, no hablamos de unas lesiones, sino que es una toma de rehenes donde hay una cantidad de rehenes considerable que cualquier cosa puede pasar”, explicó Camargo.

Imágenes del operativo en el Éxito de La Castellana, Cartagena. (Policía Nacional de Colombia/El Tiempo / Colombia / GDA)

Ganar tiempo, la prioridad de los negociadores

Desde las primeras horas del secuestro, integrantes de la Policía y de las Fuerzas Militares asumieron las negociaciones con los cinco hombres armados. En el transcurso del día, las conversaciones permitieron la liberación de diez de las personas que permanecían dentro del establecimiento comercial.

Paralelamente, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se coordinó la respuesta institucional bajo la dirección del mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, director de la Policía, y los integrantes de la cúpula militar y policial.

Mientras avanzaban las conversaciones, integrantes del Comando de Operaciones Especiales (Copes), comandos Jungla y miembros de las Fuerzas Militares trabajaban en la planeación de una eventual operación de rescate.

Camargo explicó que, aunque para los familiares de las personas secuestradas el paso de las horas podía generar interrogantes sobre la actuación de las autoridades, en este tipo de situaciones prolongar las conversaciones hace parte del manejo de la crisis. “El éxito de la operación fue el tiempo”, sostuvo el coronel retirado.

El experto recordó que las circunstancias cambian cuando se presentan agresiones contra las personas retenidas, pues la existencia de un rehén herido o muerto modifica las condiciones bajo las cuales se desarrolla la negociación.

“Precisamente en estos casos tan puntuales, el tiempo es un aspecto a favor nuestro, siempre y cuando en ese tiempo no pase nada grave”, agregó.

Más de 20 personas permanecen secuestradas en un local de Éxito en Cartagena, Colombia. (MANUEL PEDRAZA/AFP)

Los 7.000 millones de pesos y las camionetas blindadas

En medio de las negociaciones se conocieron las exigencias de los secuestradores. Los hombres reclamaban 7.000 millones de pesos (unos $2 millones) y camionetas blindadas para abandonar el establecimiento comercial.

Las pretensiones quedaron consignadas en una carta cuya redacción, según Camargo, era otro de los elementos que permitían considerar que la toma de rehenes no había sido preparada con anterioridad.

El coronel retirado explicó que acceder a la entrega de los vehículos habría supuesto trasladar la crisis del supermercado a las calles de Cartagena, ampliando el escenario de riesgo para los ciudadanos.

“Como ellos lo planteaban, que salieran en las camionetas blindadas, pues tampoco era lógico porque eso era alargar la escena del crimen, alargar la escena de los hechos”, señaló.

Para Camargo, las características del caso y las exigencias formuladas apuntan a que se trataría de una banda de delincuencia común y no necesariamente de una organización dedicada al secuestro.

“Es una banda de delincuentes comunes que pretendían cometer un hurto”, afirmó el oficial retirado, quien diferenció este episodio de otros casos en los que la toma de rehenes es planeada con antelación por organizaciones criminales.

Operativo de rescate de rehenes en el Éxito de Cartagena de Colombia. (Ministerio de Defensa/El Tiempo / Colombia / GDA)

Las horas previas al rescate

Con el paso de la tarde y la llegada de la noche, las autoridades continuaron evaluando las condiciones en las que permanecían las personas secuestradas. Para ese momento, según información conocida durante la reportería, los hombres armados habrían comenzado a ingerir bebidas alcohólicas dentro del supermercado.

Camargo explicó que el consumo de licor en medio de una crisis de esta naturaleza supone un factor adicional de riesgo para la integridad de los rehenes, debido a la posibilidad de que se produzcan reacciones violentas durante el cautiverio, pero también en un factor a favor de la operación, toda vez que permite que los movimientos de los criminales sean “más lentos”.

A lo largo de la jornada, la Policía mantuvo desplegadas sus capacidades de negociación, inteligencia e investigación, mientras las unidades de operaciones especiales permanecían vinculadas a la preparación del rescate.

Desde el PMU también participaron en la coordinación el mayor general Norberto Mujica Jaimes, subdirector de la Policía Nacional, y el mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe nacional del Servicio de Policía, junto con representantes de las Fuerzas Militares y otras autoridades.

Un agente de la policía colombiana escolta a una rehén liberada tras su retención por hombres armados en un supermercado Éxito en Cartagena, Colombia, el 24 de noviembre. (STRINGER/AFP)

La operación que puso fin al secuestro

Ya en la madrugada del miércoles, la Fuerza Pública puso en marcha la operación de rescate, en la que participaron 30 comandos de unidades especializadas. El procedimiento contó con el apoyo de medios aéreos de la Policía Nacional.

Durante la intervención, uno de los cinco secuestradores fue abatido, mientras que los otros dos se rindieron y los otros tres y quedaron bajo custodia de las autoridades.

Las 68 personas que permanecían privadas de la libertad dentro del establecimiento comercial fueron rescatadas sin lesiones, según el balance entregado por la Policía Nacional.

“Eso es una operación de filigrana, es una operación quirúrgica muy bien planeada”, manifestó Camargo al referirse al procedimiento desarrollado por la Fuerza Pública.

El coronel retirado señaló que, en este tipo de intervenciones, el resultado de la operación se mide principalmente por las condiciones en las que son recuperadas las personas que permanecían en cautiverio.

El balance de la Policía dio cuenta del rescate de 31 hombres y 37 mujeres, la captura de dos de los presuntos responsables de la toma de rehenes y la incautación de cuatro armas de fuego. A estas 68 personas se suman las diez que habían recuperado su libertad durante las negociaciones del Gaula.

Además, en la escena del crimen figuran dos escopetas traumáticas calibre 12 Gauge y dos pistolas traumáticas calibre 9 milímetros PA, una marca Retay, modelo XPRO, y otra marca Ekol, modelo Firat Mágnum K, ambas con sus respectivos proveedores. También fueron relacionadas dos armas de ‘juguete’ (de fogueo) que disparan balines de plástico, réplicas de las pistolas Glock 17 y Glock 26.

El inventario incluye, además, cuatro cartuchos calibre 9 milímetros PA, dos vainillas incriminadas del mismo calibre, una vainilla incriminada y un cartucho calibre 12 Gauge PA, así como tres vainillas percutidas calibre 5,56 x 45 milímetros.