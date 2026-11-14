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El Mundo

Protestas por aumento salarial amenazan con paralizar la industria textil de Bangladesh: 147 fábricas permanecen cerradas

Trabajadores exigen un aumento del 140% en el salario mínimo, mientras los fabricantes advierten sobre cierres indefinidos y posibles consecuencias para las exportaciones

Personal de la Guardia Fronteriza de Bangladesh (BGB) patrullaba una calle de Daca en medio de las protestas de los trabajadores textiles que exigían salarios mínimos más altos.
Personal de la Guardia Fronteriza de Bangladesh (BGB) patrullaba una calle de Daca en medio de las protestas de los trabajadores textiles que exigían salarios mínimos más altos. SALAHUDDIN AHMED
AFP