Protestas por aumento salarial amenazan con paralizar la industria textil de Bangladesh: 147 fábricas permanecen cerradas

Daca, Bangladesh. Las protestas por mejores salarios en Bangladesh provocaron el cierre de 147 fábricas textiles y llevaron a los fabricantes a amenazar con abandonar las negociaciones salariales si continúan los actos de vandalismo.

Los trabajadores exigen elevar el salario mínimo mensual a $240, lo que representa un aumento del 140%. El reclamo surge ante el encarecimiento de los alimentos, la vivienda, el transporte y la atención médica, en un país con una inflación cercana al 8%.

Las manifestaciones comenzaron en octubre y derivaron en enfrentamientos con las autoridades, daños a instalaciones industriales e incendios de vehículos policiales.

Ante esta situación, la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Bangladesh (Bgmea) y la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Punto de Bangladesh (Bkmea) advirtieron que podrían cerrar las fábricas indefinidamente si no se garantiza la seguridad.

Mahmud Hasan Khan, presidente de la Asociación, explicó durante una conferencia de prensa en Daca que las empresas reconsiderarán su participación en las negociaciones si persisten los disturbios.

La legislación laboral de Bangladesh permite a los propietarios suspender operaciones sin pagar salarios durante los períodos de cierre.

Protestas amenazan exportaciones por $38.000 millones

La crisis afecta a una de las principales industrias del país. Bangladesh es el segundo mayor exportador de ropa del mundo, después de China, y fabrica prendas para marcas como Levi Strauss, Vans, Timberland y The North Face.

El sector genera alrededor de $38.000 millones anuales, representa el 80% de los ingresos por exportaciones y emplea a más de cuatro millones de personas.

Las fábricas cerradas se concentran en Savar, Ashulia y Gazipur, principales centros de producción textil. En esta última localidad, manifestantes bloquearon el tránsito durante más de una hora antes de ser dispersados por las autoridades.

La situación también amenaza los pedidos para la temporada navideña, uno de los períodos de mayor actividad para la industria.

Los fabricantes señalaron que los conflictos en Oriente Medio ya provocan retrasos adicionales de unos 10 días en los envíos internacionales.

Ante el aumento de las tensiones, las autoridades reforzaron la seguridad en las zonas industriales, con patrullajes policiales y presencia de la Guardia Fronteriza de Bangladesh.