Protestas en Francia reúnen a más de 300.000 personas y terminan con enfrentamientos en varias ciudades

Las movilizaciones cumplieron su tercer fin de semana consecutivo y terminaron con enfrentamientos en varias ciudades.
El Ministerio del Interior francés contabilizó 320.000 manifestantes en todo el país, de los cuales 70.000 participaron en París. Sin embargo, una coalición de organizaciones juveniles y sindicatos estudiantiles elevó la cifra a casi 500.000 personas, incluidas 200.000 en la capital.
Las manifestaciones transcurrieron en general con tranquilidad, pero se registraron enfrentamientos en Toulouse, Marsella y París, al finalizar las marchas, según constataron periodistas de la agencia AFP.
Las autoridades desplegaron alrededor de 70.000 efectivos de seguridad para evitar nuevos disturbios, tras los enfrentamientos, saqueos e incendios de edificios públicos ocurridos dos semanas atrás.
Algunos manifestantes aprovecharon la celebración de Halloween para salir disfrazados de payasos, brujas y personajes como Spider-Man y Frankenstein.
Estudiantes anuncian nuevos bloqueos en Francia
El movimiento reúne a estudiantes de secundaria, universitarios, sindicatos y activistas de los Chalecos Amarillos, quienes reclaman mejores condiciones económicas, educativas y mayores garantías para ejercer el derecho a la protesta.
Las organizaciones estudiantiles anunciaron nuevos bloqueos de colegios y universidades para el martes y jueves, además de su participación en una manifestación convocada por sindicatos y trabajadores para el 5 de noviembre.
Sabrine Kharbach, portavoz del sindicato Union etudiante, confirmó las medidas y cuestionó las restricciones policiales para realizar marchas en el centro de París.
Las protestas ocurren en medio de un clima de tensión política y económica, con Francia bajo presión por su deuda pública y el riesgo de recesión.
Las autoridades también detectaron convocatorias en redes sociales para realizar nuevas concentraciones durante la noche de Halloween.