Protestas en Francia reúnen a más de 300.000 personas y terminan con enfrentamientos en varias ciudades

París, Francia. Miles de personas salieron este sábado a las calles de Francia para protestar contra el costo de vida, la desigualdad y las políticas del gobierno de Emmanuel Macron.

Las movilizaciones cumplieron su tercer fin de semana consecutivo y terminaron con enfrentamientos en varias ciudades.

El Ministerio del Interior francés contabilizó 320.000 manifestantes en todo el país, de los cuales 70.000 participaron en París. Sin embargo, una coalición de organizaciones juveniles y sindicatos estudiantiles elevó la cifra a casi 500.000 personas, incluidas 200.000 en la capital.

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