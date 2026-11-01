Presunto bombardeo militar venezolano contra guerrilla del ELN deja varios muertos en frontera con Colombia

Caracas, Venezuela. Varios muertos dejó un presunto bombardeo militar de Venezuela contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Colombia, informaron este sábado a la AFP la oenegé Fundaredes y una activista de derechos humanos.

Fundaredes compartió a la AFP un video en el que se ven varios cuerpos dispersos por el suelo, árboles caídos y las ruinas de lo que parece ser un campamento en una zona rural boscosa del estado de Apure.

“Un coordinador de FundaRedes vio los primeros nueve” cadáveres, dijo el director Javier Tarazona, quien sostiene que es el “primer bombardeo de Venezuela contra el ELN”, la guerrilla activa más poderosa del continente tras el desarme del grueso de las FARC en 2016.