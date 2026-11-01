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El Mundo

Presunto bombardeo militar venezolano contra guerrilla del ELN deja varios muertos en frontera con Colombia

La oenegé Fundaredes reportó que uno de sus coordinadores observó nueve cadáveres en una zona rural del estado venezolano de Apure, cerca de Colombia

Soldados del ejército colombiano en formación listos para patrullar las calles tras enfrentamientos entre guerrillas rivales en Tibú, Norte de Santander, Colombia, el 20 de enero de 2025.
Fundaredes reportó la presencia de al menos nueve cadáveres en una zona rural de Apure, donde habría ocurrido un ataque contra la guerrilla del ELN. SCHNEYDER MENDOZA
AFP

Caracas, Venezuela. Varios muertos dejó un presunto bombardeo militar de Venezuela contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Colombia, informaron este sábado a la AFP la oenegé Fundaredes y una activista de derechos humanos.

Fundaredes compartió a la AFP un video en el que se ven varios cuerpos dispersos por el suelo, árboles caídos y las ruinas de lo que parece ser un campamento en una zona rural boscosa del estado de Apure.

“Un coordinador de FundaRedes vio los primeros nueve” cadáveres, dijo el director Javier Tarazona, quien sostiene que es el “primer bombardeo de Venezuela contra el ELN”, la guerrilla activa más poderosa del continente tras el desarme del grueso de las FARC en 2016.