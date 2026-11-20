Houston, Estados Unidos. Una ejecución mediante inyección letal en Texas, Estados Unidos, generó cuestionamientos después de que varios testigos denunciaran que el condenado sufrió fuertes dolores durante el procedimiento, que se prolongó por más de una hora.

Reinaldo Dennes, de 70 años, murió el jueves 19 de noviembre en una prisión estatal de Huntsville. El hombre recibió la pena de muerte por el asesinato de un comerciante de diamantes durante un robo cometido en 1996, en el que se sustrajeron más de $3,6 millones.

Según informó la agencia AFP, el condenado manifestó un dolor intenso en una pierna después del inicio del procedimiento y expresó preocupación porque la ejecución no avanzaba de manera normal.

El reverendo Jeff Hood, asesor espiritual de Dennes, presenció la ejecución y aseguró que el hombre continuó hablando durante cuatro o cinco minutos después de que comenzó la administración del medicamento. Posteriormente, emitió gemidos.

Hood, quien ha asistido a más de una docena de ejecuciones, consideró que el procedimiento presentó irregularidades, pues normalmente los condenados pierden el conocimiento poco después de recibir la inyección.

Michael Graczyk, periodista de Associated Press (AP), respaldó las observaciones del religioso. Tras presenciar cerca de 500 ejecuciones, señaló que el caso fue considerablemente diferente de los anteriores.

Autoridades de Texas rechazan irregularidades

El Departamento de Justicia Penal de Texas (TDCJ) negó que existieran errores durante el procedimiento.

Amanda Hernández, portavoz de la institución, explicó que la duración se debió a dificultades para encontrar venas adecuadas. Finalmente, el personal colocó las vías intravenosas en el pie izquierdo y en el lado izquierdo del cuello.

La funcionaria sostuvo que Dennes manifestó molestias incluso antes de recibir el medicamento y aseguró que se cumplieron todos los protocolos establecidos.

Según los registros oficiales, la dosis letal comenzó a administrarse a las 6:52 p. m. y la muerte se declaró 16 minutos después.

Para la ejecución se utilizó pentobarbital, el mismo medicamento empleado en setiembre durante un intento fallido de ejecución de Christa Pike, una condenada por asesinato en Tennessee que sobrevivió al procedimiento.

Apoyo a la pena de muerte cae en Estados Unidos

El caso ocurre en medio de una disminución del respaldo ciudadano a la pena capital.

Según AFP, Estados Unidos registra 39 ejecuciones durante el 2026, todas mediante inyección letal.

Una encuesta reciente de Gallup reveló que el apoyo a la pena de muerte alcanzó su nivel más bajo en 55 años.

El estudio determinó que el 49% de los adultos estadounidenses respalda este castigo para personas condenadas por asesinato, mientras que el 45% se opone.