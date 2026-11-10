Presidente de la UFC le dice no a Donald Trump, quien expresó su decepción

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al ofrecerle un puesto en la Casa Blanca a Dana White, presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Sin embargo, el empresario rechazó la propuesta durante una conferencia de prensa este lunes 9 de noviembre.

Trump anunció el sábado, mediante sus redes sociales, que le ofreció a White el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca. Un día después, el mandatario aclaró que se trataba de una broma.

Durante una visita a la Casa Blanca, White, de 57 años, agradeció el ofrecimiento, pero aseguró que no tiene aspiraciones políticas y que prefiere continuar al frente de UFC.

La respuesta provocó una reacción humorística de Trump, quien expresó su decepción antes de abandonar la sala de prensa.

El episodio ocurrió en medio de una vacante en el equipo de comunicación presidencial, tras la salida de Katie Zacharia el 16 de octubre, luego de menos de una semana en el puesto.

Su antecesora, Karoline Leavitt, dejó el cargo en agosto, después de aproximadamente un año y medio.

White mantiene una amistad de varios años con Trump y colaboró en la organización de un evento de UFC en los jardines de la Casa Blanca durante este año.

Según informó la agencia AFP, el empresario también reconoció que el anuncio presidencial provocó una intensa atención mediática durante las últimas 24 horas.