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El Mundo

Presidente de la UFC le dice no a Donald Trump, quien expresó su decepción

El mandatario estadounidense sorprendió al ofrecerle un cargo clave al jefe de UFC, quien descartó entrar en política durante una conferencia de prensa

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, junto a Dana White, jefe de UFC, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde el empresario rechazó la oferta de asumir el cargo de portavoz presidencial.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, junto a Dana White, jefe de UFC, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde el empresario rechazó la oferta de asumir el cargo de portavoz presidencial. MANDEL NGAN
AFP