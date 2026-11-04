Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos renuncia tras derrota republicana

Washington, Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, renunciará a su cargo como líder republicano tras la aplastante derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, confirmó este miércoles su portavoz a la AFP.

Johnson, el republicano de mayor rango en Estados Unidos después del presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance, es el segundo en la línea de sucesión presidencial.

Al ser consultado sobre la veracidad de los informes que indicaban que Johnson se retiraría, su portavoz respondió con un correo electrónico de una sola palabra: “Correcto”.

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