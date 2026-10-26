¿Por qué a Lula da Silva le falta un dedo? La historia del accidente que marcó su vida y su carrera política

Este domingo 25 de octubre, Lula logró una remontada inédita sobre Flavio Bolsonaro y será presidente de Brasil por cuarta vez. Mientras los brasileños asistieron a los comicios, resurgió una duda que a todos les llamó la atención: el referente del Partido de los Trabajadores tiene nueve dedos.

En 1964, Lula da Silva tenía 17 años y trabajaba en una fábrica de tornillos en São Paulo. Durante el turno nocturno, un torno mecánico le aplastó el dedo meñique de su mano izquierda y, por ende, los médicos se lo amputaron.

En un artículo de El Mundo de España se detalló cómo sucedió este hecho hace más de 62 años. “Si fuera hoy, no lo habría perdido. Me haría un implante y colocaría un dedo mayor que este”, dijo el jefe de Estado en 2010 durante un acto público por la entrega de 650 nuevas ambulancias.

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