“Cada vez que me sometía con una fuerza sobrehumana quedaba grabada en mis ojos, en mis orejas, mi nariz, mi cuerpo, mi alma”, dijo. “Yo sentía que no valía nada, no tenía ni el derecho a existir. Solo que quería morirme. Lo intenté, pero no tuve éxito. El abuso duró 5 años. Nadie lo notó”, dijo.