Organizaciones de derechos humanos piden frenar a la candidata emiratí para ocupar secretaría general de la ONU

Naciones Unidas, Estados Unidos. Varias ONG defensoras de los derechos humanos instaron el martes a las grandes potencias a impedir que la diplomática emiratí Lana Nusseibeh acceda al cargo de secretaria general de la ONU, al acusar a su país de financiar a los paramilitares en Sudán.

Nusseibeh, de 48 años, entró en la contienda la semana pasada, cuando hasta ahora ninguno de los candidatos ha logrado generar consenso para suceder al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato concluye a fin de año.

En Sudán, devastado por una guerra que ha causado más de 200.000 muertos y provocado una de las crisis humanitarias más graves del mundo, el gobierno emiratí es acusado por el ejército sudanés y observadores internacionales de apoyar a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

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