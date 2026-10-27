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Organizaciones de derechos humanos piden frenar a la candidata emiratí para ocupar secretaría general de la ONU

Varias ONG piden a las potencias bloquear la candidatura de Lana Nusseibeh a la ONU por los nexos de su país con la guerra en Sudán

(ARCHIVO) Lana Nusseibeh, ministra de Estado de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, durante una reunión con representantes del CCG y Estados Unidos, en Manama, el 25 de junio de 2026.
(ARCHIVO) Lana Nusseibeh, ministra de Estado de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, durante una reunión con representantes del CCG y Estados Unidos, en Manama, el 25 de junio de 2026. ERIC LEE
AFP

Naciones Unidas, Estados Unidos. Varias ONG defensoras de los derechos humanos instaron el martes a las grandes potencias a impedir que la diplomática emiratí Lana Nusseibeh acceda al cargo de secretaria general de la ONU, al acusar a su país de financiar a los paramilitares en Sudán.

Nusseibeh, de 48 años, entró en la contienda la semana pasada, cuando hasta ahora ninguno de los candidatos ha logrado generar consenso para suceder al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato concluye a fin de año.

En Sudán, devastado por una guerra que ha causado más de 200.000 muertos y provocado una de las crisis humanitarias más graves del mundo, el gobierno emiratí es acusado por el ejército sudanés y observadores internacionales de apoyar a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).