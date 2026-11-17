Ginebra, Suiza. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos manifestó este martes su preocupación por el proyecto presentado por cinco países de la UE destinado a trasladar a Ruanda a migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada.

La iniciativa, presentada el lunes en Viena, está liderada por Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y Países Bajos, partidarios de una línea migratoria dura.

El Alto Comisionado indicó que no había tenido acceso al texto del proyecto, ideado con la Comisión Europea y que busca aumentar el número de expulsiones de migrantes del territorio europeo.

“Nos preocupan los riesgos en materia de derechos humanos que presenta la transferencia planteada de personas desde cinco países de la Unión Europea hacia Ruanda”, un país con el que esas personas “no tienen ningún vínculo real y que está confrontado a sus propios desafíos en materia de derechos humanos”, afirmó en un comunicado.

“La solución no reside en medidas aisladas - a menudo muy caras - consistentes en pedirle a países lejanos que gestionen un aspecto de la gobernanza migratoria, ni en la externalización de las obligaciones relativas a los derechos humanos”, sostuvo.

El Alto Comisionado reclamó que se analicen exhaustivamente los factores que empujan a la migración, y citó como ejemplo la situación en materia de derechos humanos, las desigualdades mundiales, las injusticias que acarrea el sistema económico y financiero internacional, el recrudecimiento de los conflictos violentos y las crecientes tensiones geopolíticas.

Ruanda aseguró el lunes que, con el centro, pretende ofrecer “una segunda oportunidad” a los migrantes expulsados de Europa pero las oenegés expresaron su escepticismo.

Los cinco países europeos desean poner en marcha, en un primer momento, un centro a pequeña escala, con capacidad para un centenar de personas.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó por su parte que Ruanda le había solicitado “apoyo operativo” en relación con ese proyecto, algo en lo que “en principio” podrá colaborar, siempre y cuando “se respete su mandato y las normas internacionales”.

Según precisó, la OIM participará aportando servicios asistenciales pero no participará ni en las expulsiones forzadas, ni en actividades de detención o de seguridad.