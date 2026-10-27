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ONU alerta que los gases de efecto invernadero alcanzaron niveles récord en 2025: ‘Un año más, un nuevo récord’

El dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso alcanzaron cifras inéditas en la atmósfera, según confirmó el reporte anual divulgado por la OMM

Niveles récord de gases de efecto invernadero en 2025 proyectan alteraciones climáticas por siglos, mientras expertos vigilan el impacto de nuevos componentes. Imagen con fines ilustrativos de 2021 de la central eléctrica Cheswick de GenOn en Estados Unidos.
Niveles récord de gases de efecto invernadero en 2025 proyectan alteraciones climáticas por siglos, mientras expertos vigilan el impacto de nuevos componentes. Imagen con fines ilustrativos de 2021 de la central eléctrica Cheswick de GenOn en Estados Unidos. JEFF SWENSEN
AFP

Ginebra, Suiza. Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzaron niveles máximos históricos en 2025, consolidando impactos climáticos que persistirán durante siglos, advirtió este martes Naciones Unidas.

Los niveles de los tres principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono (CO2), el metano y el óxido nitroso, que contribuyen al calentamiento del planeta, alcanzaron cifras sin precedentes en 2025, indicó la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU.

La secretaria general adjunta de la entidad, Ko Barrett,señaló que el aire retiene una cantidad inédita de calor atmosférico. Imagen con fines ilustrativos. (JOEL SAGET)