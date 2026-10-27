ONU alerta que los gases de efecto invernadero alcanzaron niveles récord en 2025: ‘Un año más, un nuevo récord’

Ginebra, Suiza. Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzaron niveles máximos históricos en 2025, consolidando impactos climáticos que persistirán durante siglos, advirtió este martes Naciones Unidas.

Los niveles de los tres principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono (CO2), el metano y el óxido nitroso, que contribuyen al calentamiento del planeta, alcanzaron cifras sin precedentes en 2025, indicó la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU.

La secretaria general adjunta de la entidad, Ko Barrett,señaló que el aire retiene una cantidad inédita de calor atmosférico. Imagen con fines ilustrativos.

La OMM señaló que este aumento provocará un incremento adicional de las temperaturas globales a largo plazo.

El 22º Boletín anual sobre Gases de Efecto Invernadero de la OMM se publica antes de la COP31 de la ONU sobre el clima, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía.

“Un año más, un nuevo récord”, declaró la secretaria general adjunta de la OMM, Ko Barrett.

Según Barrett, los gases de efecto invernadero están reteniendo una “cantidad sin precedentes de calor en la atmósfera, lo que alimenta la intensificación de los fenómenos meteorológicos más extremos y los riesgos asociados para nuestras economías y sociedades”.

“Los últimos 11 años han sido los más cálidos registrados y esta tendencia continuará. El dióxido de carbono (CO2) tiene una vida muy larga y por ello afectará al clima global no sólo durante años, sino durante décadas e incluso siglos”, alertó.

Efecto de El Niño

El boletín analiza las concentraciones de gases de efecto invernadero, es decir, la cantidad de estos gases presente en la atmósfera, y no las emisiones anuales nuevas resultantes de la quema de más carbón, petróleo y gas.

En 2025, la concentración de dióxido de carbono alcanzó las 426,8 partes por millón (ppm); la de metano, 1.948 partes por mil millones; y la de óxido nitroso, 339,1 partes por mil millones.

Estas cifras equivalen, respectivamente, al 153%, 267% y 126% de los niveles preindustriales registrados antes de 1750.

Los datos “muestran que los niveles de CO2 siguen aumentando en 2026”, indicó Barrett a periodistas en Ginebra.

“Cada ppm adicional importa, porque retiene más calor. En definitiva, estamos sobrecargando el océano y la atmósfera”, afirmó.

De los tres grandes gases de efecto invernadero, el CO2 representa alrededor del 66% del efecto de calentamiento sobre el clima.

Aproximadamente la mitad del CO2 emitido cada año permanece en la atmósfera; el resto es absorbido por los ecosistemas terrestres y los océanos.

Entre 2024 y 2025, la concentración media mundial de CO2 aumentó en 2,8 ppm, menos que el incremento récord de 3,6 ppm registrado entre 2023 y 2024.

La principal responsable científica de la OMM, Oksana Tarasova, indicó que esto reflejó la “recuperación de los sumideros de carbono terrestres y la reducción de las emisiones de carbono procedentes de incendios en 2025 tras el fuerte fenómeno de El Niño de 2023-2024”, el fenómeno climático natural que eleva las temperaturas.

También supera la tasa media de crecimiento de 2,6 ppm observada durante la última década, frente a las 0,8 ppm registradas en la década de 1960.

“Podemos esperar un nuevo aumento de las concentraciones en 2026 debido a la quema de combustibles fósiles y al desarrollo de un potente fenómeno de El Niño que afectará a los sumideros de carbono terrestres, como ocurrió en 2023-2024”, advirtió Tarasova.

Otros problemas

El metano representa alrededor del 16% del efecto de calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero de larga duración, aunque tiene una vida atmosférica mucho más corta que la del CO2.

Alrededor de un tercio del metano liberado a la atmósfera procede de fuentes naturales como los humedales, mientras que el resto proviene de fuentes humanas como la ganadería, el cultivo de arroz, los vertederos y la quema de biomasa.

El boletín señala que, a medida que los países transforman sus sistemas energéticos hacia la descarbonización, debería prestarse más atención a dos potentes gases, aunque menos abundantes, estrechamente vinculados a la producción y distribución de electricidad: el hidrógeno molecular (H2) y el hexafluoruro de azufre (SF6).

Utilizado principalmente como supresor de chispas en las redes de distribución eléctrica, el SF6 ha aumentado de forma constante durante las últimas tres décadas.

Las razones del incremento de los niveles de H2 durante la última década siguen siendo desconocidas, aunque este gas ha empezado a utilizarse como medio de almacenamiento de energía.

“¿Por qué deberíamos preocuparnos? Porque el SF6 tiene una vida atmosférica que puede alcanzar los 3.200 años. Su potencial de calentamiento global es más de 24.000 veces superior al del CO2”, advirtió Barrett.