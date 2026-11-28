Ocho países, entre ellos Francia y Reino Unido, instaron este sábado a la Autoridad Palestina a celebrar elecciones presidenciales y legislativas “en el primer trimestre de 2027”, y en una declaración conjunta apuntaron que “la renovación democrática palestina es indisociable de la preservación de la solución de dos Estados”.

Las elecciones legislativas que estaban previstas para el 28 de noviembre fueron aplazadas por la Autoridad Palestina a septiembre de 2027. Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Luxemburgo, Noruega, Polonia y Reino Unido consideraron que “la celebración de elecciones libres y transparentes es indispensable (...) para permitir a los dirigentes palestinos representar, con una legitimidad renovada, las aspiraciones del pueblo palestino a la dignidad, la libertad y la autodeterminación”.

“Veinte años después de las últimas elecciones nacionales en Palestina, y cinco años después del aplazamiento de las elecciones legislativas previstas para 2021, esta ausencia de elecciones sigue privando al pueblo palestino del derecho a expresarse democráticamente en las urnas”, lamentaron los ministros de Exteriores de los ocho países.

“La continuidad de nuestro apoyo a la Autoridad Palestina y de nuestro respaldo a los esfuerzos de fortalecimiento de sus instituciones va de la mano del cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de reformas y renovación democrática”, advirtieron en la nota.

El presidente palestino, Mahmud Abás, decidió en octubre aplazar las elecciones legislativas debido a los “obstáculos” planteados por Israel, así como a la “necesidad de crear condiciones políticas, de seguridad y materiales adecuadas”.

Israel, que celebró elecciones el 27 de octubre último, rechazó cualquier responsabilidad al respecto.