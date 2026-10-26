‘Noruega apesta’: Trump arremete contra el país nórdico, enojado por no haber obtenido el Nobel de la Paz

Port Huron, Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump arremetió contra Noruega, a la que calificó de “país de mierda”, y afirmó que los inmigrantes noruegos no son bienvenidos en Estados Unidos porque el Comité del Nobel no le concedió el premio de la Paz.

“Francamente, Noruega apesta. Noruega se ha convertido en un país de mierda, de hecho”, dijo Trump en un mitin de campaña el domingo.

Trump, que comenzó su segundo mandato presidencial en enero de 2025, no ha ocultado su deseo de ganar el premio Nobel de la Paz.

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