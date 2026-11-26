Washington. Elon Musk, el multimillonario propietario de SpaceX, anunció que regalará dos acciones de la compañía aeroespacial a cada niño de Estados Unidos, con lo que duplicó una promesa que había realizado en octubre.

“Cada niño en Estados Unidos recibirá dos acciones de SpaceX, una de la empresa y otra mía personalmente”, escribió este miércoles en X, la red social de la que también es propietario.

Según explicó, SpaceX transferirá la primera acción en diciembre, mientras que la segunda será entregada por Musk personalmente en junio de 2027. Sin embargo, el empresario no detalló cómo funcionará el programa ni cuáles serán los requisitos para recibir los títulos.

Musk recomendó a los beneficiarios conservar las acciones.

También defendió el potencial de crecimiento de la compañía al afirmar que SpaceX podría llegar a valer “aproximadamente un millón de veces la economía global actual” si consigue hacer posible la vida en otros planetas y aprovechar una fracción de la energía del Sol.

“Obviamente son objetivos increíblemente difíciles, pero existe un camino para lograrlos”, añadió.

En octubre, el empresario había prometido entregar una acción de SpaceX a cada niño estadounidense y adelantó que sería “la primera de muchas”.

De acuerdo con datos de 2024 de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en ese país viven alrededor de 73 millones de personas menores de 18 años.

El precio de cierre de las acciones de SpaceX el miércoles fue de $127,44. Con esa cotización y una población infantil de aproximadamente 73 millones, la entrega de dos títulos por persona representaría un valor estimado de $18.600 millones.

SpaceX debutó en bolsa en junio, con una operación mediante la cual recaudó aproximadamente $85.700 millones.

La compañía tiene entre sus principales proyectos el desarrollo de Starship, su megacohete diseñado para misiones espaciales de gran alcance y considerado fundamental para los planes de Musk de establecer una presencia humana en Marte. La nave alcanzó la órbita por primera vez en setiembre.