Mueren seis personas en devastador incendio en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos. Seis personas murieron por un incendio “devastador” la madrugada este jueves 5 de noviembre en una vivienda del distrito de Brooklyn, Nueva York, informó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

“Me parte el corazón anunciar que seis neoyorquinos han perdido la vida”, declaró Mamdani.

Las imágenes de vídeo tomadas en el lugar mostraban las llamas arrasando una vivienda de Sunset Park, un barrio situado a unos ochos kilómetros al sur de Manhattan.

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