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El Mundo

Mueren seis personas en devastador incendio en Nueva York

El alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, dijo que todavía no se han esclarecido las causas del incendio.

tiroteo manhattan
Imagen ilustrativa. Un incendio en una vivienda en Manhattan, Nueva York, acabó con la vida de seis personas. CHARLY TRIBALLEAU
AFP

Nueva York, Estados Unidos. Seis personas murieron por un incendio “devastador” la madrugada este jueves 5 de noviembre en una vivienda del distrito de Brooklyn, Nueva York, informó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

“Me parte el corazón anunciar que seis neoyorquinos han perdido la vida”, declaró Mamdani.

Las imágenes de vídeo tomadas en el lugar mostraban las llamas arrasando una vivienda de Sunset Park, un barrio situado a unos ochos kilómetros al sur de Manhattan.