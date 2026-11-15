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El Mundo

Muere histórico narco mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘el jefe de jefes’

Su muerte fue informada por la secretaría del estado de Jalisco, donde cumplía una pena de 40 años de cárcel en Guadalajara

Imagen de enero de 2005 de Félix Gallardo, miembro del Cártel de Guadalajara, en la prisión de La Palma, en Almoloya de Juárez, México. El narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo falleció este 15 de noviembre a los 80 años, en un hospital al que había sido trasladado desde prisión dos días antes para recibir atención médica de urgencia.
Imagen de enero de 2005 de Félix Gallardo, miembro del Cártel de Guadalajara, en la prisión de La Palma, en Almoloya de Juárez, México. El narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo falleció este 15 de noviembre a los 80 años, en un hospital al que había sido trasladado desde prisión dos días antes para recibir atención médica de urgencia. HANDOUT
AFP