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El Mundo

Migración a países desarrollados bajó por segundo año consecutivo, pero España registró fuerte aumento

OCDE halló 6,1 millones de nuevos migrantes permanentes en el 2025, con 25% de repunte en el caso de España

Unas personas pasaron una puerta en el paso fronterizo de El Tarajal para abandonar territorio español y regresar a Marruecos, tras el desmantelamiento de un campamento provisional de migrantes instalado en la zona portuaria de Ceuta, el 8 de noviembre pasado.
Unas personas pasaron una puerta en el paso fronterizo de El Tarajal para abandonar territorio español y regresar a Marruecos, tras el desmantelamiento de un campamento provisional de migrantes instalado en la zona portuaria de Ceuta, el 8 de noviembre pasado. ANTONIO SEMPERE
AFP