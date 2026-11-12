Migración a países desarrollados bajó por segundo año consecutivo, pero España registró fuerte aumento

París, Francia. La migración permanente hacia los países desarrollados disminuyó por segundo año consecutivo en el 2025, pero se mantuvo en niveles históricamente elevados. España destacó entre los principales destinos, con un repunte del 25% en la llegada de extranjeros, en un contexto de flexibilización de sus políticas migratorias.

Así lo reveló un informe divulgado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que contabilizó 6,1 millones de nuevos migrantes permanentes en sus 38 países miembros durante el año pasado.

La cifra representó una reducción del 1,6% respecto a los 6,2 millones registrados en el 2024.

El organismo identificó aumentos importantes en tres países europeos: Portugal, donde las llegadas crecieron un 139%; Italia, con un 46%, y España, con un 25%.

En el caso español, el incremento estuvo relacionado con una reforma migratoria que entró en vigor en mayo del 2025. Según la OCDE, esta modificación simplificó los procedimientos para obtener residencia y amplió el acceso a mecanismos de regularización.

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez también anunció a principios del 2026 un plan extraordinario para legalizar la situación de cientos de miles de migrantes, en su mayoría procedentes de Latinoamérica.

En contraste, varios de los principales destinos tradicionales registraron menos llegadas. Estados Unidos experimentó una caída del 14%; Reino Unido, del 32%; Canadá, del 19%, y Alemania, del 6%.

Pese a la reducción, Estados Unidos se mantuvo como el principal receptor de migrantes permanentes, con 1,2 millones de llegadas. Le siguieron Alemania, con 538.000; España, con 460.000; Canadá, con 394.000, y Francia, con 334.000.

Colombia entre principales países de origen

El informe también destacó el peso de Colombia entre los países de origen de los flujos migratorios hacia las naciones de la OCDE.

Según los datos más recientes disponibles para este apartado, correspondientes al 2024, India encabezó la lista de países de origen, seguida de China y Colombia.

La emigración de ciudadanos colombianos hacia los países miembros aumentó un 4% ese año, hasta alcanzar las 252.000 personas. La mayoría se dirigió a España y Estados Unidos.

En cuanto a las solicitudes de asilo, los países de la OCDE, excluido Estados Unidos, recibieron 1,1 millones durante el 2025. Esto representó una disminución del 22% frente al año anterior, cuando se habían alcanzado niveles récord.

Venezuela, México y Haití encabezaron la lista de países de origen de los solicitantes, seguidos de Afganistán, Cuba y Colombia.

Por otra parte, las naturalizaciones aumentaron hasta alcanzar los tres millones en los países de la organización. Estados Unidos registró casi 900.000; Alemania, 309.000, y España, 300.000. Tanto Alemania como España alcanzaron cifras récord.

El 71% de migrantes tiene empleo

El documento también examinó la participación de los extranjeros en los mercados laborales de los países desarrollados.

En promedio, 71% de los migrantes tenía empleo en el 2025, aunque la tasa de desempleo aumentó en la mayoría de los países y se situó en un promedio del 8,3%.

La tasa de actividad de los migrantes alcanzó el 77,1%, por encima del 76% correspondiente a las personas nacidas en los países de destino.

Además, los extranjeros representaron el 16% del empleo total en las naciones de la OCDE, tres puntos porcentuales más que hace aproximadamente una década.

Mark Pearson, director interino de la organización, señaló que la participación de los migrantes en el mercado laboral ha ganado peso durante los últimos años.