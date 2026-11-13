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El Mundo

Microsoft dice que no hay indicios de que su caída global esté relacionada con la suspensión de vuelos en Estados Unidos

Se desconocen las razones de la suspensión de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA)

Estados Unidos suspende despegues en todos sus aeropuertos: también habrá afectación en Costa Rica.
Estados Unidos suspende despegues en todos sus aeropuertos: también habrá afectación en Costa Rica. La Nación/AFP
Fernando Chaves Espinach