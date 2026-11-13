Microsoft dice que no hay indicios de que su caída global esté relacionada con la suspensión de vuelos en Estados Unidos

Microsoft afirmó que no tiene indicios de que la suspensión de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) esté relacionada con la interrupción global de sus servicios, de la que la compañía aún se recupera.

La declaración fue adelantada por The New York Times.

La coincidencia entre ambos incidentes se produjo en un contexto de cuestionamientos sobre el funcionamiento de los sistemas de navegación y vigilancia aérea en Estados Unidos.

Según informó El Mundo, el medio especializado The Air Current reportó diversas incidencias relacionadas con las frecuencias de comunicación y las capacidades de radar utilizadas por el control del tráfico aéreo.

A esta situación se suma la ampliación del uso de una herramienta de inteligencia artificial de la FAA para apoyar a los controladores en la gestión de los vuelos.

El sistema, denominado SMART y cuyo desarrollo costó $875 millones, ha generado críticas del sindicato de controladores aéreos, que cuestiona no haber participado en su diseño ni en las pruebas.

La FAA, por su parte, defiende el funcionamiento de la herramienta. Según la agencia, desde su implementación en el espacio aéreo de Washington D. C., el 21 de septiembre, el sistema ha permitido modificar las rutas de 180 vuelos.