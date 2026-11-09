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El Mundo

México concede el asilo político a Nadia Beller, expareja del antiguo asesor de Milei y Paz, Fernando Cerimedo

Nadia Beller recibió asilo de México tras sobrevivir a un atentado. Bolivia define si le otorga salvoconducto en medio de revelaciones políticas

Nadia Beller acusa al exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, de contratar a sicarios para matarla.
Nadia Beller acusa al exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, de contratar a sicarios para matarla. Captura de pantalla
Europa Press