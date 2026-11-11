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Más de un millón de personas en inseguridad alimentaria aguda en Líbano, advierte la ONU

El país atravesó dos guerras consecutivas con Israel, mientras continúa sumido en una crisis económica sin precedentes

Esta fotografía, tomada desde la aldea de Zawtar al-Gharbiya, en el sur del Líbano, muestra a soldados israelíes, apoyados por un tanque, realizando operaciones de registro entre viviendas en la cercana aldea de Zawtar al-Sharkiya.
Esta fotografía, tomada desde la aldea de Zawtar al-Gharbiya, en el sur del Líbano, muestra a soldados israelíes, apoyados por un tanque, realizando operaciones de registro entre viviendas en la cercana aldea de Zawtar al-Sharkiya. AMMAR AMMAR
AFP