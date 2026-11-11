Más de un millón de personas en inseguridad alimentaria aguda en Líbano, advierte la ONU

Beirut, Líbano. Más de un millón de personas enfrentan una situación de inseguridad alimentaria aguda en Líbano, advirtieron el miércoles varias agencias de la ONU, que hicieron un llamado a tomar “medidas urgentes” para remediar la situación.

El país atravesó dos guerras consecutivas con Israel, mientras continúa sumido en una crisis económica sin precedentes desde hace más de siete años.

“Más de un millón de personas enfrentan una situación de inseguridad alimentaria aguda”, según un comunicado conjunto de la FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Ministerio de Agricultura libanés.

“Se prevé que esta cifra alcance los 1,15 millones para mediados de 2027”, es decir, cerca de una cuarta parte de la población, agregó.

“Las oportunidades de empleo siguen siendo limitadas, los ahorros de los hogares se agotaron y su nivel de endeudamiento continúa siendo elevado, mientras que el costo de los alimentos, el combustible y otros productos de primera necesidad siguen afectando los presupuestos familiares”, señala el comunicado.

La situación “requiere medidas urgentes” y “sigue siendo especialmente preocupante en las zonas del sur afectadas por el conflicto”, así como en las regiones desfavorecidas del norte y el este del país.

sta fotografía, tomada desde la localidad de Hanniyeh, en el sur del Líbano, muestra humo elevándose desde el lugar de una serie de explosiones controladas por Israel en la cercana localidad de al-Mansouri, el 28 de septiembre de 2026. (KAWNAT HAJU/AFP)

Las autoridades libanesas estiman que el costo de las dos guerras libradas por el movimiento proiraní Hezbolá contra Israel desde octubre de 2023 asciende a unos $27.000 millones.

La última guerra, iniciada en marzo en apoyo a Irán, provocó el desplazamiento de más de un millón de personas. Desde la reducción de la violencia en junio, esa cifra descendió a unos 300.000 desplazados.

Los conflictos se produjeron mientras Líbano, que sufrió un colapso económico sin precedentes en 2019, todavía no implementa las reformas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para poner en marcha un programa de ayuda al país.